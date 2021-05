La legión de seguidores de Game of Thrones siguen fascinados con la ficción y por mas que la serie haya finalizado (este año cumplió una década de su primer episodio), no abandonaron a sus personajes favoritos. Cada novedad en la vida de los actores sigue siendo de interés para ellos. Pero esta vez, salió a la luz un dato detrás de las emblemáticas escenas de violencia mostradas en pantalla: una actriz fue torturada durante 10 horas.

La obra de George R. R. Martin, si bien fue la más elegida por el público, generó polémica debido a la violencia y los abusos que mostró en pantalla. Hannah Waddingham, una actriz de la serie que encarnó a la septa Unella (una de las fanáticas religiosas que aparece entre las temporadas 5 y 6 ) contó que durante el rodaje de la última escena en la que participó fue torturada durante 10 horas.

La escena a la que se refirió es la del cierre de su participación en el ciclo, cuando la heredera de la casa Lannister se cobra venganza de una forma muy particular. El método de tortura usado es el waterboarding, que consiste en inmovilizar a una persona sobre una tabla y tirarle agua en la boca y nariz para generar la sensación de ahogamiento. El objetivo es que a la hora de realizar la escena, sea lo más verosímil posible. A pesar de haber sido una ficción, Waddingham manifestó que fue traumático lo que padeció durante las 10 horas en las que se extendió el rodaje.

.

“Fue el peor día de mi vida. Lena (actriz compañera) se sintió incómoda tirándome el líquido en la cara durante tanto tiempo, y yo estaba fuera de mí. Pero en esos momentos, decís, ‘¿sirve la escena y sigo?’ o te acobardás y pensás, ‘esto no es para lo que firmé contrato’”, comentó en Waddingham, en el reportaje que le hicieron para la cuenta de YouTube Collider Ladies Night.

“Mi personaje iba a ser abusada por ‘La Montaña’, pero habían tenido tantas quejas por la violación de Sansa que decidieron cambiar. Lo increíble fue que lo modificaron a último momento”, añadió.

“De repente, me mandaron nuevos arreglos que decían que necesitaría un traje de neoprene. Creí que estaban equivocados”, recordó. Cuando llegó al set, entonces, descubrió de qué se trataba la escena. Tras el rodaje, la actriz aseguró que, al volver al hotel, no podía hablar y solo podía emitía susurros con su voz. “Me salieron moretones como si me hubieran atacado”, precisó. No fueron solo consecuencias físicas las que soportó: también psicológicas. Waddingham aseguró que le dio claustrofobia el agua, debido al tiempo en el que se extendió la filmación.

Hannah Waddingham interpretó a la septa Unella en " Game of Thrones".

“Es demasiado estar sumergida 10 horas y que después solo usen un minuto 37 segundos en pantalla”, enfatizó. En las ocho temporadas que van entre 2011 y 2019 hay escenas en las que se ven incestos, decapitaciones, dragones que queman ciudades enteras, parricidios, envenenamientos, violaciones y batallas dignas del mejor cine bélico. Nadie hubiera pensado que detrás de ello había tal esfuerzo de parte de los actores.

