Un hombre ganó más de 55 millones de dólares en la lotería hace más de 10 años y recién hace unas semanas le confesó a su familia que había sido premiado con esa cantidad de dinero. Se trata de un ciudadano de California, en Estados Unidos, quien no quiso contárselo a nadie, para que no le pidan dinero prestado, ni regalado.

Recién a sus 67 años, el ganador de la grande de la quiniela optó por compartir la noticia con su familia. Su intención era ocultarlo, ya que temía que, especialmente su hermana, le obligara a donar la mitad del dinero a la iglesia a la que asiste, según confesó en una carta publicada en portal MarketWatch.

“Hace unos 10 años, gané más de US$55 millones en la lotería. Nunca se lo dije a mis padres, ni a mi hermana, ni a nadie. He mantenido un perfil bajo. Compré una camioneta nueva y una casa, pero les dije que estaba alquilando la casa. ¿Me equivoqué al no decírselo a nadie?”, puede leerse en la carta enviada por el hombre.

En su pantomima sostenida a lo largo de los años, disimuló no tener ingresos adicionales, para no hacer sospechar a sus amigos y que le pidan dinero. Además, tampoco quiere donar la plata ganada en la quiniela a la caridad de ese estado.

Durante todos estos años, el hombre admitió que sólo compró una camioneta y una casa nueva. A sus amigos y allegados les había mentido con que estaba alquilando esa propiedad, y que no le era propia.

En la misma carta, el hombre también expresó que tiene la esperanza de que su hermana no sepa dónde reside actualmente. Asimismo, reveló que no mantiene el contacto con ella por las "cosas horribles" que la mujer intentó hacerles a sus padres en el pasado. Por ese motivo, los papás habían decidido no incorporarla en el testamento.

“Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización. Tampoco creo en prestar dinero a amigos y familiares, pase lo que pase. Si lo hiciera, estaría arruinado”, explicó en el documento.

.

El afortunado ganador de la lotería aseguró que se siente muy satisfecho con su vida y destacó que está acostumbrado a no gastar dinero.

"No gasto mucho. No tengo hijos y ambos padres fallecieron. No he mantenido a mi hermana porque no me agradan ni ella ni su esposo, y no he hablado con ella en más de 10 años", confesó.

“Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos y ambos padres fallecieron”, indica en su epístola que ha sido bastante comentada en redes.

Apareció el hombre que había ganado 47 millones de pesos en San Luis

Hace unas semanas, un hombre ganó el premio de 47 millones de pesos del Telekino. El hombre había ganado una fortuna pero nadie sabía quién era ni dónde estaba. Tenía 14 días para presentarse en la Agencia, o lo perdería todo.

Sin embargo, más allá de la exaltación por los 45 millones de pesos, una camioneta, un auto y una casa estilo americana que el afortunado ganó en el sorteo de este lunes, la noticia realmente conmovió a toda la provincia cuando se enteraron cuál era su historia de vida personal.

.

El ganador era un albañil de unos 45 años oriundo de la ciudad de Villa Mercedes, que no tiene vivienda propia, según precisó El Diario de la República Tucumán.

Grande habría sido la alegría de los propietarios de la Agencia Oficial N° 431 “La Precisa”, donde el hombre realizó su mejor apuesta. Así todo, el medio de comunicación señaló que el afortunado cambiaría los vehículos y la casa estilo americana para hacerse de 33 millones de pesos, y apuntó que utilizaría el dinero para ayudar a su familia y construirse una casa.