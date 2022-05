En plena Guerra Rusia-Ucrania, el presidente Volodomir Zelensky se reservó un momento para charlar virtualmente con George W. Bush, quien fuera el jefe de estado norteamericano entre el 2001 y el 2009. Este último deshizo al primero en elogios, e incluso llegó a compararlo con Winston Churchill, quien comandó a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial.

Ambos dialogaron vía videoconferencia y las imágenes fueron compartidas por el ex gobernador de Texas en sus redes sociales, donde realizó una “compareta” polémica. “Tuve el honor de pasar unos minutos hablando con el presidente Zelensky -el Winston Churchill de nuestro tiempo- esta mañana”, comenzó.

“Agradecí al Presidente su liderazgo, su ejemplo y su compromiso con la libertad, y saludé el valor del pueblo ucraniano. El Presidente Zelensky me aseguró que no flaquearán en su lucha contra la barbarie y el matonismo de Putin. Los estadounidenses se sienten inspirados por su fortaleza y resistencia. Seguiremos apoyando a los ucranianos en su lucha por la libertad”, agregó el ex “líder del mundo libre”.

Zelensky no quiso ser menos y definió al republicano como un “ejemplo de líder fuerte”, e incluso lo invitó a visitar su país.

Mediante un comunicado oficial, el mandatario ucraniano expresó que fue un honor conocer virtualmente a Bush hijo. “Me gustaría dar las gracias al pueblo estadounidense porque he visto cómo nos trata la gente de Estados Unidos en las redes sociales. Salen a la calle, apoyan a Ucrania con banderas”, sumó.

A su vez, el ex comediante remarcó que los norteamericanos son “gente sincera y abierta” y que comparten muchos valores con su pueblo. Como contraparte, el número 43 aseguró que Ucrania “ha sido invadida por fuerzas que quieren matar a personas inocentes”.

Por último, Zelensky recordó que, durante la etapa posterior al 11 de septiembre del 2001, los ucranianos se solidarizaron con los estadounidenses.

Joe Biden anunció otra ayuda militar a Ucrania

El actual presidente de los Estados Unidos anunció “otro paquete de ayuda de seguridad que proporcionará municiones de artillería, radares y otros equipos adicionales a Ucrania”.

Además, informó que serán unos 150 millones de dólares en armamento. Desde que comenzara el conflicto el pasado 24 de febrero, el país del norte contribuyó con un total de 4.000 millones en equipamiento bélico.