La separación de Shakira con Gerard Piqué dio que hablar al mundo entero. Y es que, según contaron la cantante de "Te felicito", encontró al jugador del Barcelona con otra mujer y por eso tomó la decisión de separarse". Pero fue la propia agencia de la artista quien dio el anuncio de la ruptura:

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión".

Como si fuera poco, la joven que fue señalada como la amante del deportista rompió el silencio: ", me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales".

Clara Chía Marti tiene 23 años y es muy parecida a la cantante colombiana.





"No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar", agregó.

¿Quién es la nueva novia?

En las últimas semanas aparecieron rumores de una reconciliación entre la colombiana y el español. Sin embargo, desaparecieron cuando la cantante decidió cerrar todas sus redes sociales para evitar todo tipo de comentario que la dañe a ella o a sus hijos.

Mientras tanto, un medio español asegura que Gerard Piqué encontró el amor en los brazos de una joven que trabaja en una de sus empresas. Se llama Clara Chía Marti y tiene 23 años. Al igual que Shakira, tiene el pelo largo y rubio. Las fotos de la mujer no tardaron en filtrarse.