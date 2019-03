El gobierno de Nicolás Maduro afirmó este sábado que el partido Voluntad Popular (VP), del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, planificaba los "asesinatos" de varios líderes chavistas con el uso de paramilitares centroamericanos.



El ministro de información venezolano, Jorge Rodríguez, aseguró que los principales dirigentes de VP, entre los que se incluye el líder opositor preso Leopoldo López y el propio Guaidó, coordinaban acciones para iniciar una "fase de ataque" al gobierno de Maduro.



Según el funcionario, los opositores entregaron a paramilitares centroamericanos "un listado de cuáles era los líderes (chavistas) que debían ser asesinados", así como de los servicios públicos que debían afectar con explosivos. También dijo que los centroamericanos ejecutarían "falsos positivos" vistiendo el uniforme de la Fuerza Armada venezolana y que estos hechos estarían secundados de un llamado a huelga general y de un "asalto" al palacio presidencial de Miraflores, donde Maduro ejerce el gobierno que es resistido e ignorado por la oposición.



Rodríguez señaló que los paramilitares ingresaron al país hace un mes desde Colombia, donde recibieron entrenamiento militar, cuando la oposición intentó ingresar la ayuda humanitaria que se acopia en las fronteras. Además, acusó a Guaidó de "robar" dinero de cuentas venezolanas en el exterior para financiar estas operaciones, para las cuales se destinarían hasta 700.000 dólares por día, reseñó la agencia de noticias EFE.



En esta trama, el ministro venezolano también implicó al presidente colombiano, Iván Duque, y a varias ONGs de ese país, así como a la filial en Panamá de un banco de capital venezolano.



Como pruebas, Rodríguez mostró presuntas conversaciones en un grupo de mensajería entre los dirigentes de VP, a las que la Justicia venezolana tuvo acceso a través del teléfono celular del jefe del despacho de Guaidó, Roberto Marrero.



Marrero fue detenido la madrugada del jueves tras un allanamiento a su casa en el que, según el gobierno, se hallaron dos fusiles, una granada y divisas en efectivo.



Guaidó, que esta misma jornada lideró un acto de masas en el estado de Anzoátegui (noreste), no reaccionó de inmediato a la denuncia de Rodríguez, aunque ya ha desestimado las acusaciones contra su principal colaborador.



Venezuela atraviesa una nueva etapa de crisis política luego de que Maduro jurara en enero pasado un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un gobierno interino, que ya ha sido reconocido por una cincuentena de naciones.