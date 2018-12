Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre golpeó a su ex pareja embarazada y la dejó en el piso inconsciente.

Según reveló la mujer de la ciudad Halifax, en Inglaterra, el hombre se comportó así de violento por cerca de un año, pero no aguantó más y decidió denunciarlo.

"En noviembre de 2017 mi ex pareja irrumpió en la casa de mi padre y me reventó el tímpano al golpearme en la cara, me dejó inconsciente a pesar de que tenía cuatro semanas de embarazo", escribió la joven de 25 años en sus redes sociales.

Según medios ingleses, la mujer (cuya identidad no fue revelada para protegerla) dijo que cometió "muchos errores, no he sido perfecta y a veces pude haber hecho las cosas de otra manera, pero en serio, no merezco nada de lo que me ha pasado".

Como se observa en la grabación, en vez de ayudarla, el hombre simplemente abandona el lugar cuando la ve en el suelo noqueada.

"Todo lo que quiero es compartir mi historia y mostrar que la violencia contra la mujer continúa. Es la cosa más horrible que alguien pueda sufrir, no se lo desearía ni a mi peor enemigo", comentó la madre.

La víctima decidió compartir el video como una manera de "defenderse" por si le pasaba algo.