Un activista estadounidense se enojó con policías al ver que estos habían puesto una canción mientras los grababa deteniendo a una persona de manera que él coniseraba injusta y deshonesta, para compartirlo a su cuenta de Instagram.

El truco, consise en que cuando una persona graba un video con un tema que tiene derechos de autor, la plataforma inmediatamente lo veta. Así, los policías evitarían que el hombre pueda mostrar el video con las declaraciones y el accionar policial en las redes sociales.

En un principio del video se ve al hombre que discute con la policía en la comisaría por una multa que le habían hecho y que él consideró injusta. Al instante en que comienza a indagarlo, el policía puso una canción de fondo.

El policía que realizó esta acción fue identificado como el sargento Billy Fair. Mientras tanto, en la descripción del video, Sennet Devermont, afirmó que pudo subir el video, a pesar de la prohibición. Por otra parte, Devermont acusó al Fair de hacerlo a propósito.

.

“Está usando música con derechos de autor para evitar que yo pueda difundir estos vídeos en las redes sociales”, criticó el hombre.

El activista había comentado tambipen que hace uno días , cuando unas personas comenzaron a grabar al cuerpo policial, ellos hicieron exactamente lo mismo, poniendo de fondo la canción "In My Life" de The Beatles.

Al concluir la descripción del video, el hombre se preguntó que si ese polémico accionar había sido una " un pedido de los superiores".