Las redes sociales ocupan un rol cada vez más trascendente en la difusión de espectáculos deportivos. Un ejemplo de ello lo da la plataforma Twitch. El influencer español Ibai Llanos anunció que a través de ese medio transmitirá para su país la Copa América, el torneo de selecciones de fútbol más importante del continente.

"Vamos a dar TODA la Copa América con IMAGEN y totalmente gratis para toda España en mi canal de Twitch. Empezamos esta misma madrugada a las 2:00 con el Argentina-Uruguay LETSGOOOO", expresó el streamer español, quien además compartió un foto junto a un muñeco de Lionel Messi y a una miniatura de la copa.

La iniciativa será posible gracias a Gerard Piqué, jugador estrella del Barcelona, quien a través de su empresa Kosmos compró los derechos del certamen. Esto permitió que Llanos pueda transmitir los partidos en su canal sin ningún costo alguno para sus seguidores de Twitch.

"Gracias a Gerard Piqué y todo su equipo por ayudarnos a conseguir esta oportunidad", agregó Ibai.

Aunque la transmisión es exclusiva para el público europeo, aquellos que estén en otras partes del mundo podrán prenderse a ella transmisión con el uso de una VPN, la cual permite cambiar los datos geográficos para así poder acceder a contenido que no está disponible en nuestros países.

Hasta el momento los españoles solo podían ver la Copa América desde el canal TVG (Televisión de Galicia) y no era posible acceder vía Internet. Pero gracias a Llanos y a Piqué, basta con tener un usuario y entrar a verlo sin tener que “poner” ni una moneda. El primer partido en verse por esta plataforma fue el que Argentina le ganó a Uruguay, este viernes.

Recordemos que el streamer español estuvo unos días con el cantante argentino L-Gante. “Algo que a mí me gustaría que se mantenga por siempre, por los años, es ser piola. No fallar en actitud, no faltar el respeto. Siendo alguien piola llegás a todos lados. Si vos sos piola nadie te va a discriminar ni por ser cheto o ser un negro de la villa”, comentó el autor de Bizarrap Sesion 38 durante la conversación que mantuvieron.

Sobre esa canción, Llanos comentó que tuvo bastante éxito en su país. “Lo pegó muy duro la sesión aquí. Incluso gente que no escucha este género lo ponía en Instagram y yo dije uf, esto está pegado”, añadió.