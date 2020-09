El Reino Unido podría volver a una nueva cuarentena para tratar de controlar la propagación del coronavirus si no funcionan las últimas medidas anunciadas ayer, advirtió hoy el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab.



Ante una segunda ola de coronavirus que golpea de forma generalizada al Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson anunció ayer una serie de nuevas medidas que entrarán en vigencia desde mañana y se extenderán al menos por seis meses.



Las medidas siguen a la advertencia de los principales asesores científicos del Gobierno, quienes pronosticaron 50.000 infecciones diarias para mediados de octubre si no se controla el rebrote, tras duplicarse recientemente las internaciones por Covid-19.

El Reino Unido es el país de Europa con más muertos por coronavirus: 41.951. Consultado por la cadena de TV Sky News, el canciller Raab dijo que no se descarta la posibilidad de un nuevo confinamiento total, aunque aclaró que el Gobierno "hará todo lo posible para evitarlo" y que tiene muchas medidas más que podría tomar.



"No creo que podamos especular sobre lo que se podría hacer. Pero la realidad es que serán mas estrictas o podríamos terminar en un confinamiento nacional", agregó. Insistió en que si todo el mundo cumple con las normas, es posible que no sea necesario una medida más extrema.



Raab defendió además la decisión de obligar a los bares y restaurantes a cerrar a las 22 y subrayó que después de que la gente bebe un poco y a medida que avanza la noche, existe el riesgo de que el cumplimiento de las normas disminuya.

También defendió los planes del Gobierno de permitir que la Policía pida apoyo al Ejército para ayudar a que se cumplan las medidas. Además de que los pubs, bares y restaurantes de Inglaterra tengan que cerrar a las 22, también será obligatorio el uso de barbijos para el personal que atiende cualquier tipo de comercios.



El número de invitados a los casamientos se reduce de 30 a 15 personas y la regla de reuniones de un máximo de seis personas, que ya regía desde la semana pasada, se extiende a todos los deportes en equipo para adultos.



El Gobierno aumentó además las multas a 200 libras esterlinas (255 dólares) por no usar tapabocas e incumplir los límites de las reuniones, mientras que los negocios, bares y restaurantes enfrentarán sanciones de hasta 10.000 libras (12.750 dólares).

Como parte de las medidas, el Gobierno instó también a los empleados a volver a trabajar en sus domicilios, pese a una reciente campaña gubernamental para incitar a que regresen a las oficinas. Sin embargo, hoy un miembro del Grupo Asesor Científico para Emergencias denominado "Sage", que asesora al Gobierno sobre la respuesta al coronavirus, advirtió que las nuevas medidas no serán suficientes para detener la propagación de la enfermedad.



John Edmunds, decano de la Facultad de Epidemiología y Salud de la Población de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, aseguró en declaraciones a la BBC que no se habían tomado medidas con la suficiente rapidez en marzo y que ese "error" está a punto de repetirse.



Dijo que la epidemia continuará propagándose y que hay pocas posibilidades de que esté bajo control para Navidad. Mientras tanto, una encuesta de la consultora YouGov, reveló que el 78% de los británicos expresó su apoyo a las nuevas restricciones anunciadas ayer por el primer ministro.