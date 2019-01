Más leña al fuego. Además de buscar apoyos internacionales y el necesario respaldo interior, el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó anunció que “en cualquier momento” se puede producir el fin del gobierno de Nicolás Maduro.

Mientras afianza sus lazos con Estados Unidos y con la Unión Europea, Guaidó se refirió a la posibilidad de que el chavismo abandone el poder y aseguró: “El desenlace puede ocurrir en cualquier momento”. De inmediato, agregó que “no se puede establecer un día o la hora, pero va a ocurrir”. “Maduro encabeza un régimen podrido por dentro. Sólo puedo asegurar que la presión internacional y la popular desde las calles no cederán”, siguió. “Creo que él (por Maduro) no quiere dejar el poder. Pero esto es algo que no depende de su voluntad, sino de los hechos. Y los hechos son tercos”, continuó Guaidó.



El futuro

Respecto de lo que le seguirá al país si logra que Maduro caiga, el autoproclamado presidente explicó que la intención es construir “una Venezuela que sea una fuente de crecimiento y progreso para América latina”, que se contraponga con la actualidad, en la que es “una fuente de problemas y conflictos”.

Luego, en diálogo con el diario colombiano El Tiempo, agregó: “Primero, iniciar la reinstitucionalización mediante elecciones libres que restablezcan la confianza en el país. Ese es un paso fundamental. Luego, iniciar las reformas económicas necesarias para estabilizar los precios y que el sector privado pueda invertir con libertad y seguridad creando empleos y oportunidades”.

Para lograr sus objetivos, empezando por el de sacar a Maduro de la presidencia, Guaidó necesita más apoyos de los que ya tiene, por lo que es fundamental que obtenga el respaldo de los militares, a los que les expresó: “No queremos que apoyen a un partido o bando político. Tampoco que se dividan y se enfrenten. Queremos que acaten y hagan acatar la Constitución y la voluntad de los ciudadanos. Es inútil que los altos mandos se aferren a defender un modelo que ha fracasado y un régimen sin futuro”.