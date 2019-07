El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó este martes que el "régimen" de Nicolás Maduro está "aislado, arrinconado e incluso dividido". El líder antichavista declaró que hay "avances" en la ofensiva para lograr "el cese de la usurpación".



Guaidó hizo una declaración luego de recibir en la sede de la Asamblea Legislativa (AN, parlamento) a Enrique Iglesias, asesor especial de la Unión Europea (UE) para Venezuela, ocasión en la que se refirió a la ronda de diálogo entre el oficialismo y la oposición que se abrió en Noruega y que continuará en Barbados.



"No podemos cometer el error de ver un mecanismo como una solución, eso sería caer en una trampa. No confío en un solo mecanismo, lo que sí confío es en la gente, en la movilización, en la fuerza de la comunidad internacional, en la participación en todos los espacios", consideró.

Guaidó, proclamado presidente interino por encargo de la AN, dominada por el antichavismo, reiteró que su meta es la de lograr el "cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres"



"Tenemos hoy las condiciones en Venezuela para lograr una salida a la crisis. Tenemos hoy las condiciones para lograr como nunca antes en ofensiva asumir todos los terrenos de lucha. No nos dejemos confundir, dividir, que es la clave en este momento", arengó.



El presidente Nicolás Maduro había asegurado que "si se trabaja de buena voluntad y no hay intervencionismo gringo", en referencia a Estados Unidos, en el proceso de diálogo en Barbados "van a ir saliendo acuerdos" para una solución negociada.



"Ha llegado la hora de ponernos de acuerdo y de dibujar un camino de paz y de recuperación para Venezuela", afirmó Maduro, quien asumió su segundo mandato en enero pasado, después de haber logrado en mayo la reelección en comicios considerados fraudulentos por la oposición.



Guaidó se juramentó con el apoyo de unos 50 países, liderados por el país norteamericano, que lo reconocieron como presidente legítimo de Venezuela y tildaron a Maduro de usurpador.