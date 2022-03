Al cumplirse una semana de la guerra entre Rusia y Ucrania, en medio de los ataques militares y las víctimas civiles, el presidente ruso Vladimir Putin mantuvo en las últimas horas conversaciones con su par de Bielorrusia y de Kaliningrado, a quienes les pidió "no agravar la situación ni imponer limitaciones".

"Quiero volver a subrayar, y lo hemos dicho siempre, que no tenemos malas intenciones en relación con nuestros vecinos", dijo el presidente de Rusia en comunicación con el gobernador de Kaliningrado, Antón Alijánov, tras el ataque nocturno a la central nuclear Zaporiyia durante la madrugada de este viernes.

En esa línea, el mandatario pidió a los países que limitan con Rusia no agravar la situación ni imponer "limitaciones" a la avanzada denominada "operación militar especial" en Ucrania. No obstante señaló que las acciones rusas, "si surgen, siempre surgen exclusivamente en respuesta a algunas acciones hostiles contra Rusia", remarcando que Moscú "no ve la necesidad" de "escalar" las tensiones o "empeorar las relaciones" con sus países vecinos.

.

Asimismo, buscó transmitirle a sus pares que el camino de desarrollo de Rusia continuará y de ese modo se buscarán cumplir "todos los compromisos". Y añadió: "Por muy difícil y complejo que sea, continuaremos desarrollándonos sin falta. Fortaleceremos la infraestructura de transporte y logística en todo el país".

Según las declaraciones del mandatario replicadas por la Agencia EFE, Moscú "cumple y continuará cumplimiento todos sus compromisos".

A más de una semana del inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania y la avanzada militar hacia la ciudad de Kiev, Putin se muestra activo y con un discurso de firmeza y convicción de su accionar, mientras que gran parte de los países del mundo lo condenan e imponen duras sanciones contra su país.

Ucrania y Rusia acordaron un alto el fuego temporal para corredores humanitarios

En ese marco, Ucrania y Rusia acordaron el jueves —tras una segunda ronda de conversaciones en Belarús y cuando se cumple una semana del inicio de la invasión— establecer corredores humanitarios para civiles.

"Lo clave que hemos acordado hoy fue una cuestión de rescate de civiles que se encontraban en una zona de choque militar. Los Ministerios de Defensa de Rusia y Ucrania acordaron proporcionar corredores humanitarios para los civiles y un posible alto el fuego temporal en las áreas donde se está realizando la evacuación", dijo tras la reunión de dos horas y media el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky.

Su contraparte ucraniana, Mykhailo Podoliak, confirmó que se había logrado una solución para establecer los corredores, pero al mismo tiempo afirmó que "los resultados que Ucrania necesita aún no se han logrado".