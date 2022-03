La guerra golpea por igual a cualquier persona, no importa su edad, ocupación o religión, y ejemplo claro de esto lo tuvo que vivir la conductora de noticias Olga Malchevska, quien quedó impactada durante la transmisión, tras enterarse de que su casa fue bombardeada.

Todo el mundo está mirando las graves consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania y uno de los muchos sucesos lamentables terminó siendo transmitido en vivo durante un programa ucraniano. La periodista se enteró en directo de la destrucción de su departamento ubicado en Kiev, y el crudo momento quedó grabado en un video viral compartido mediante las redes sociales.

En medio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Malchevska protagonizó una dramática escena en la televisión internacional, pues la presentadora de la BBC se quedó sin palabras mientras observó imágenes de su hogar bombardeado en la capital ucraniana.

Cuando la presentadora discutía con su compañera Karin Giannone sobre la complicada situación que atraviesa su país, recibió un mensaje de su madre, de quien no había tenido noticias.

Segundos después, el mencionado medio emitió imágenes de un bloque de pisos destruido por el ataque del ejército ruso. En ese momento, Giannone le preguntó a Malchevska “¿y ese es literalmente el edificio del que hemos estado hablando que ha sido destruido?”.

Ucrania: sorpresa al aire

Ante esta consulta, Olga responde “sí. Cuando nos dijeron que vinimos al estudio ayer, no podía imaginar que, en realidad, a las 3 am, hora de Londres, me enteraría de que mi casa fue bombardeada”.

En ese sentido, la periodista ucraniana comentó que “este edificio real es mi hogar. Estoy tratando de ver dónde está mi apartamento real porque vivía en el sexto piso (...) Simplemente no puedo pensar en mi cabeza que lo que estoy viendo es un lugar donde solía vivir”.

El complejo de edificios donde vivía la periodista (Captura de video).

Afortunadamente, Malchevska precisó que su mamá no se encontraba en “nuestro edificio que fue bombardeado por la noche”. “Se ha refugiado. Las personas (del edificio) fueron evacuadas a la escuela. Pero gracias a Dios mi familia está a salvo”, agregó la comunicadora.