Por Francisco Nutti

@franNutti

Estalló la guerra entre Rusia y Ucrania y los argentinos que residen en las zonas cercanas al conflicto relataron sus experiencias en diálogo con Crónica. La pugna entre ambos países arrastra implicaciones históricas, geopolíticas y económicas.

.

Desde la última escalada de 2014, Kiev y Moscú han estado técnicamente enfrentados, luego de que el mandatario ruso Vladimir Putin anexionara a su territorio la provincia de Crimea, en ese momento ucraniana. Si bien la presencia militar rusa en la zona limítrofe fue frecuente desde entonces, el aumento de las tropas del Kremlin a lo largo de la frontera con Ucrania ha sido exponencial, a tal punto que en las últimas horas comenzaron los bombardeos.

Consultado por este medio, el argentino residente en Ucrania Alejandro Herlan señaló con gran preocuación: "Estoy cerca de la frontera del este, a 500 kilómetros de la capital. La próxima ciudad a tomar posiblemente sea la nuestra". Asimismo, explicó: "hasta ayer la vida era normal y nadie imaginaba que los rusos nos iban a atacar".

Mapa de Ucrania con las principales ciudades atacadas. Fuente: BBC

Sin embargo, indicó que como ciudadano evita expresarse mucho sobre el conflicto bélico: "Acá no es común pronunciarse en contra de la guerra porque es probable que vayas preso. Hace una semana le pregunté a mi esposa que es ucraniana cómo podía hacer que nadie salga a manifestarse y me pidió que no me metiera en problemas".

Sobre la actualidad, Herlan, que trabaja como profesor de tango, dijo: "Ahora estamos resistiendo. A la mañana salí a comprar provisiones al igual que una infinidad de gente y estuve una hora y media para pagar los productos, una locura".

Las tropas rusas ya invaden Ucrania y se dirigen hacia Kiev.

En la actualidad, Ucrania tiene en su país a más de 100 compatriotas, 83 de ellos residentes y otros 20 que están de tránsito. Todos están en permanente comunicación con la Embajada argentina, de hecho, Cancillería recomendó abandonar el territorio cuanto antes.

Mientras tanto en Rusia, las instituciones financieras son las principales damnificadas tras la primera batería de sanciones de Occidente. La bolsa de Moscú cayó un 33% en las últimas horas y la petrolera más grande de ese país tuvo una caída de un 29%.

.

Allí, Nicolás, argentino que reside en la capital rusa detalló a Crónica: "Acá está todo tranquilo más allá de algún simbronazo financiero y económico que no se sabe realmente cómo va a terminar de afectar. En Moscú la vida sigue, ni sirenas se escuchan".

En ese sentido, comentó que "de a poco comenzaron las protestas en Moscú para el cese al conflicto bélico que afecta a ambos países".

Por otro lado, Nicola Cristiano, profesor universitario colombiano que vive hace siete años en la ciudad rusa de Nizhny Novgorod, expresó: "hasta hoy puedo decir que no hay miedo".

Nicola Cristiano es colombiano y vive hace siete años en Rusia.

"No subestimo la situación pero podría decir que estamos acostumbrados a esto. Es verdad que las sanciones golpean sobre los que son afines al gobierno y tienen cuentas en el extranjero, pero aquí hay un clima de desasosiego", aclaró el hombre de 35 años.