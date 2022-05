La historia de Oksana, la enfermera ucraniana, conmovió al mundo entero. La joven pisó una mina antipersona rusa cuando estaba con su novio camino a su casa en la ciudad de Lysychansk.

Los daños de la explosión le generaron heridas graves, y luego de cuatro intervenciones quirúrgicas, los médicos le amputaron las dos piernas y cuatro dedos de la mano derecha. Después, fue evacuada a la ciudad de Dnipro y luego a Lviv en la frontera occidental.

Al recordar el trágico momento en que pisó el explosivo, Oksana afirmó: "Viktor me miró cuando explotó la mina. Caí con la cara en el suelo. Hubo un ruido extremo en mi cabeza. Luego me di la vuelta y comencé a arrancarme la ropa. Pensé que sería más fácil respirar porque no había suficiente aire".

Viktor se quedó paralizado cuando la mina explotó debajo de su novia: “Cuando sucedió, me rendí desesperado, no sabía qué hacer. La vi que no se movía”, declaró.

Ya más seguros y lejos de las ciudades más devastadas por el conflicto, Oksana y su novio Viktor decidieron casarse. La boda se celebró en una sala de cirugía de un hospital.

El video que se viralizó en las redes muestra a la pareja bailando en una sala del hospital de esa ciudad ante la mirada de los pacientes. A Oksana se la puede ver muy emocionada en los brazos de Viktor.

El novio la mantiene alzada mientras bailan y los presentes comienzan a aplaudir siguiendo el ritmo de la música. El vestido y la torta de bodas fueron donados por voluntarios del centro asistencial.

La pareja se propuso salir adelante para cuidar a sus hijos, "Necesito seguir viviendo. No es el final de la vida. Si Dios me dejó con vida, ese es mi destino”, dijo Oksana en el hospital.

Oksana y Viktor lograron juntar fuerzas y salir adelante para cuidar a sus dos hijos (Captura de video).

El video del emocionante baile de la enfermera ucraniana con su novio

Lysychansk, la ciudad de Oksana, muy castigada por los rusos

Semanas atrás, las tropas rusas abrieron fuego contra la refinería de Lysychansk. “Los rusos golpearon la empresa petrolera y estalló un incendio en 5.000 metros cuadrados… Allí no hay combustible. Están ardiendo los restos de lodos de petróleo”, señaló en aquel momento el gobernador de la región, Serhiy Haidai, quien además agregó:

"Al mismo tiempo, los rusos siguen disparando contra los barrios residenciales de Lysychank. ¡Quédense en los refugios!”

Un edificio de Lysychansk que pone de manifiesto el horror sufrido por su pueblo.

