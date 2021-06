Seis años atrás, los vendedores migrantes de Barcelona decidieron unirse en la lucha contra el racismo y la xenofobia que experimentaban como refugiados. Reunidos en el Sindicato Mantero de Barcelona ayudaron a sus compañeros a regularizar su vida laboral, pero no se detuvieron ahí. Tres años después nació Top Manta, y pasaron de vender copias baratas de marcas populares a fabricar su propia indumentaria deportiva de manera ética y ecológica.

Su lema, "It's not about just doing it, it's about doing it right", parodia el conocido slogan de Nike recordando que, para los refugiados e inmigrantes senegaleses, "solo hacerlo" no es una opción. Clamando en contra de la violencia policial e institucional que los persigue, la cooperativa demuestra que "las cosas se pueden hacer de otra manera. Porque no se trata solo de hacerlo sino de hacerlo bien", afirmaron.

Hace pocas semanas fue el estreno de su principal proyecto: las zapatillas deportivas Ande dem. Los socios nombraron al producto en Wolof, una de las lenguas habladas en Senegal, y significa "caminar conjunto". "Es un canto a un nuevo caminar; desde la colectividad, el respeto por todas las vidas y el antirracismo como bandera. Una crítica al camino sin sentido con el que crecimos, a la meritocracia fake, al 'si quieres puedes, todo depende de tí, just do it!´", compartió el sindicato al momento del lanzamiento.

La marca fabricó su mercadería en talleres locales de Alicante y de Oporto para incentivar la industria artesana del calzado y evitar la explotación laboral, apegándose a principios éticos bajo los cuales los socios buscan vivir. A la venta por 115 euros en su tienda online, la zapatilla busca ser una alternativa de consumo responsable frente a las grandes marcas deportivas.

El diseño fue craneado por los propios manteros, exhibiendo tradicionales estampados senegaleses y motivos inspirados en Barcelona. La arquitecta Sara González de Ubieta, ganadora del premio Ciutat de Barcelona de diseño, y la diseñadora gráfica Helga Juárez contribuyeron a la construcción del producto.

La iniciativa, que logró sacar de la calle a 120 de manteros, fabricó 400 pares entre los talles 35 a 46 y planea crear más basándose en la demanda. Todas las ganancias irán hacia la regularización de la vida de los miembros del sindicato, que hasta la fecha incluye a 300 socios. "El objetivo es crear una economía propia donde todas esas personas puedan trabajar de una manera legal sin tener que preocuparse de si el gobierno les facilita trabajo o no", comentó el portavoz Aziz Faye a RT.

La lucha por la pertenencia

Desde su creación, el Sindicato Mantero de Barcelona lucha contra los mecanismos institucionalizados que detienen a los inmigrantes de vivir legalmente en Europa. En el caso particular de España, el colectivo se pronunció en diversas ocasiones contra la Ley de Extranjería que regula el ingreso al país.

Descripta por el sindicato como un "laberinto burocrático", la ley obliga a los inmigrantes a residir al menos 3 años en el país antes de poder pedir un permiso de residencia y trabajo. "Quienes nos reclaman que paguemos impuestos y alquilemos una tienda, son los mismos que nos deniegan la posibilidad de hacerlo", relata la asociación popular desde su cuenta de Instagram.

Recientemente, el grupo orquestó protestas pacíficas contra los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) establecidos en todo el continente, donde migrantes son detenidos a pesar de no cometer ningún delito. "Denunciamos las violencias físicas y psicológicas que sufrimos en los CIEs, lugares que son peores que una cárcel", declaró un vocero en la movilización.

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) publicó un informe donde detalla los motivos de encarcelación de las miles de personas detenidas en estos centros, y declaró en su presentación que la mayoría de los detenidos son liberados en las primeras 72 horas desde la detención. "¿Para qué internar a tantas personas en un CIE si la inmensa mayoría de devoluciones se ejecutan antes del ingreso? El internamiento es innecesario", afirmó la institución.

La abrumadora demanda por su producto, que dos semanas después de su lanzamiento se agotaron, representa esperanza en la lucha de los manteros. "Creemos que todas las personas deberían tener las necesidades básicas cubiertas, como alimentación, techo y poder circular libremente", compartió Faye a RT, y agregó: "Es básico, fundamental, legítimo. Cuando hacen declaraciones universales de derechos humanos lo dicen, pero no lo respetan".