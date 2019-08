Las autoridades de la red social Twitter informaron este viernes que la cuenta del presidente ejecutivo Jack Dorsey había sido "comprometida" después de que se publicaron una serie de mensajes erráticos y ofensivos.



Los tweets que contenían insultos raciales y sugerencias sobre una bomba aparecieron alrededor de las 2000 GMT en la cuenta @jack del fundador del servicio de mensajes cortos antes de ser eliminados.



Algunos de los tweets contenían el hashtag #ChucklingSquad, que se creía que indicaba la identidad del grupo de hackers. La misma tarjeta de llamada se dejó atrás durante los últimos hacks de otras personalidades de redes sociales de alto perfil. Los mensajes contenían epítetos raciales e incluían un retweet de un mensaje de apoyo a la Alemania nazi.



"Somos conscientes de que @jack estaba comprometido y (estamos) investigando lo que sucedió", dijo un portavoz de Twitter.



La firma de internet con sede en San Francisco realizó un seguimiento a media tarde con una publicación en Twitter que decía que la cuenta de Dorsey estaba asegurada y que "no había indicios de que los sistemas de Twitter estuvieran comprometidos". Parecía que los tweets publicados en la cuenta de Dorsey por el pirata informático estuvieron activos durante aproximadamente media hora antes de que fueran eliminados.



Fijado encima de la cuenta de Dorsey había un tweet de principios del año pasado que decía: "Estamos comprometiendo a Twitter para ayudar a aumentar la salud colectiva, la apertura y la cortesía de la conversación pública, y para hacernos responsables públicamente del progreso".



Un aluvión de comentarios disparados en la plataforma cuestionó por qué el cofundador de Twitter no aseguró su cuenta con autenticación de dos factores, y cuán inquietante era una señal de que el servicio no era para mantener a su propio jefe a salvo en la plataforma. . "Si no puedes proteger a Jack, no puedes proteger ... a Jack", bromeó un usuario de Twitter.



La noticia llega con Dorsey y Twitter moviéndose agresivamente para limpiar contenido ofensivo e inapropiado como parte de un enfoque en la "seguridad". "Esta podría ser la única forma de deshacerse de los tweets racistas en esta plataforma", comentó un usuario de Twitter.

Algunas de las publicaciones ofensivas.

Más posteos pirateados.



¿Que pasó?



El consultor de seguridad británico Graham Cluley dijo que el incidente destacó la importancia de la autenticación de dos factores, donde un usuario debe confirmar la cuenta a través de un servicio externo.



"Todos deberían asegurarse de tener habilitado 2FA, usar una contraseña única y verificar dos veces qué aplicaciones han vinculado a sus cuentas", tuiteó Cluley.



"Es difícil decir por el momento cómo se vio comprometido, pero una de esas razones es más probable". El investigador de ciberseguridad Kevin Beaumont dijo que la cuenta parecía haber sido secuestrada "a través de un tercero llamado Cloudhopper, que Twitter adquirió hace unos 10 años y tenía acceso a su cuenta".



Cloudhopper permite a los usuarios enviar tweets en sus teléfonos a través de SMS. El profesor de comunicaciones de la Universidad de Hartford, Adam Chiara, estaba ansioso por saber si la violación fue resultado de la negligencia de Dorsey o una falla de seguridad en Twitter.



"Si bien es tentador reírse de la ironía, las consecuencias del mundo real no lo hacen gracioso", dijo Chiara sobre la piratería de la cuenta de Dorsey.



" Twitter puede decirnos que se están volviendo más diligentes con nuestra privacidad y seguridad, pero las acciones hablan más que las palabras".



El incidente generó nuevas preocupaciones sobre cómo los usuarios de las redes sociales, incluso los más destacados, pueden ver comprometidas sus cuentas y utilizarlas para desinformar, un punto destacado por la miembro del parlamento canadiense Michelle Rempel Garner.



"Entre bots, trolls y abuso, he sido escéptico sobre @ Twitter como una plataforma viable desde hace algún tiempo", escribió Rempel Garner.



"Pero el hecho de que el propietario de la plataforma (@jack) tardó unos 30 minutos en controlar su cuenta pirateada es muy problemático y me preocupa como funcionario electo", sintetizó.