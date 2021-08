El actor Matthew Mindler, de 19 años, conocido por su labor cuando era un niño en la película "Our Idiot Brother", protagonizada por Paul Rudd, fue hallado muerto cerca de la universidad en la que estudiaba, en Hellertown, Pennsylvania, tres días después de que se denunciara su desaparición.

Así lo informó la Universidad de Millersville, en donde la víctima cursaba su primer año, en un comunicado en el que, sin dar mayores detalles, apuntó que el cuerpo fue hallado en el municipio de Manor, cerca de su campus, y trasladado al Centro Forense del Condado de Lancaster para investigar las causas del deceso.



El joven había visto por última vez el martes pasado en el campus universitario y tras su llamativa ausencia desde entonces, el miércoles se radicó una denuncia por su desaparición.



Mindler comenzó su breve carrera actoral a los 7 años, en 2009, con una participación en la serie "As the World Turns", pero su cara se volvió popular al integrar el elenco encabezado por Paul Rudd en la comedia "Our Idiot brother", de 2011.



Su última aparición en la pantalla había sido en 2016 en la película televisiva "Chad: An American Boy".