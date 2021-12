El Dr. Ergil Chadamba, de 57 años, arriesgó su vida para realizar la que debe haber sido la cirugía más extraordinaria de su carrera. Luego de arrastrarse dentro de los escombros de una fábrica de 13 pisos colapsada, agachándose porque no había espacio para pararse derecho, usó un cuchillo común para amputar ambas piernas de un trabajador de demolición atrapado, y así salvó su vida.

La heróica intervención sucedió el pasado 5 de diciembre en la ciudad rusa de Ak-Dovurak, donde una fábrica de asbesto en proceso de desmantelamiento colapsó sobre sí misma, cubriendo de escombros a dos trabajadores que se encontraban dentro del edificio. Uno de ellos murió en el instante del derrumbe, pero el otro, identificado como Alexander, quedó atrapado en el derrumbe con un bloque de concreto sobre sus piernas.

Las ruinas del derrumbe en Ak-Dovurak.

Allí permaneció por nueve horas, hasta que los rescatistas lograron cavar manualmente un camino estrecho hasta su locación. Fue a través de ese pequeño canal que un equipo de dos médicos, el cirujano Dr. Ergil Chadamba y el anestesista Dr. Monge-Bayir Natpit-ool, treparon varios pisos entre los escombros del edificio derrumbado, arriesgando sus vidas, para evaluar su estado y decidir el siguiente paso.

"Me asombró su tenacidad", comentó Chadamba a los medios locales sobre el trabajador, quien aguantó nueve horas de espera bajo los -25 °C que se registraron ese día. "El hombre resistió tanto en el frío. Es difícil incluso poder imaginarse lo que vivió. Sus manos estaban congeladas, la piel de los dedos arrancada. […] Pudo haber muerto por el 'shock' y las heridas. No solo tenía las piernas aplastadas, sino también lesiones graves en el pecho, la columna vertebral y la cabeza. A pesar de todo ello, sobrevivió. ¡Y estaba consciente!", se asombró.