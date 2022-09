Se asoma un nuevo problema en la vida de Shakira, y no hace falta decir que la cantante colombiana ya tiene suficientes. A través de sus redes sociales, el actor colombiano Santiago Alarcón hizo pública una denuncia sobre actos de persecución de los que está siendo víctima. El actor y su familia estarían siendo acosados por un joven que dice ser su hijo y de Shakira.

Según su relato, el supuesto hijo, a quien solo se refirió como "el muchacho", se presentó en el Teatro Nacional de Bogotá luego de que él terminara una función, asegurándole que, supuestamente, el actor es su padre y que lo habría abandonado en 1992, cuando Alarcón tenía apenas 12 años.

Ese momento terminó en una acalorada discusión, luego de que el supuesto hijo de Santiago presentara una tutela en su contra y le pidiera una costosa restitución por el supuesto abandono. El actor le dio su negativa, pero el muchacho no desistió, plagando sus redes sociales desde hace cuatro años. Cansado del acoso, el actor decidió denunciar el acoso desde su propia cuenta de Instagram.

"Estoy siendo víctima de acoso, de violación de un lugar de trabajo y de extorsión, por un joven cuyo nombre voy a omitir por recomendación del abogado, pero que en este video vamos a llamarlo el muchacho", comenzó a narrar el actor de 42 años, acusado por el desconocido de ser su padre junto a la estrella pop de 45.

En una publicación en su perfil de redes sociales, Alarcón explicó que el muchacho le continúa demandando la millonaria suma de $850 millones de pesos colombianos como su "herencia perdida": el dinero demandado supera los 25 millones de pesos argentinos, y casi toca los $200.000 dólares estadounidenses.

Por si fuera poco, el joven supuestamente le contó que Shakira es su madre biológica: "Asegura que su papá biológico soy yo y su mamá, no me lo van a creer, y me da pena nombrarla, pero tengo que nombrarla para que ustedes conozcan lo absurdo de esta historia", explicó Santiago. "Resulta que para él, su mamá es Shakira… Yo no sé qué decir".

El actor aseguró que nunca siquiera conoció a la cantautora colombiana en persona.

Además, detalló que no conforme con su negativa a darle fuerza la paternidad, el hombre empezó a acosar a sus compañeros de trabajo y familiares y hasta dar entrevistas a importantes medios de comunicación. "Empezó a escribirle a todo el que veía en una foto mía, amigos de trabajo, compañeros, familiares. Muchos me llamaron preocupados", expresó a través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"[Dice que] lo entregué en adopción en el año 92, cuando yo tenía 12 o tal vez 13 [años] cumplidos", comentó. Es decir, de ser cierta la historia del muchacho, implica que Santiago y Shakira fueron padres en la adolescencia. "[Este es] uno de los capítulos más absurdos de mi vida", puntualizó el actor.

Alarcón aprovechó el espacio para aclarar que no conoce a la cantante personalmente, por lo que se siente bastante apenado por esta controversia. Aseguró que el caso ya está en conocimiento de las autoridades. Tras el incidente, Santiago Alarcón interpuso una denuncia en contra del joven y expuso a las autoridades la difícil situación que atraviesa. "Este caso está en manos de las autoridades, porque ya temo por mi vida, la de mi familia", concluyó su mensaje.