Los criminales seriales no tienen una nación o tiempo particular, ya que existieron desde tiempos inmemoriales, aunque no existen muchos registros sobre siglos pasados, de quien sí se tiene algunos datos sobre sus asesinatos, es sobre Vasili Komaroff, llamado por los rusos como "El lobo de Moscú", acusado de asesinar a 33 personas en el establo de su vivienda.

Nacido a comienzos de 1871, Vasili vivió en una familia pobre de la región de Vitebsk (antiguo Imperio Ruso) y que estaba plagada de adicciones como el alcohol, con lo cual este sujeto también fue preso del consumo de vodka desde la adolescencia.

.

A finales del siglo XIX, Vasili se casó y luego se enlistó en el ejército y en 1904 estuvo en la Guerra que enfrentó a los rusos con los japoneses. Entre tanta estadía en el continente asiático, tuvo el "traspié" de robar artículos de un almacén militar, con lo cual fue condenado a un año de prisión, momento en el cual también sufrió el golpe de perder a su esposa de cólera.

Tras recuperar su libertad, se instaló en la ciudad de Riga (hoy capital de Letonia) donde se casó con una polaca y tuvo dos hijos, quienes sufrieron los golpes de Vasili cuando el alcohol le quitaba la conciencia.

Vasili Komaroff: presencia en la guerra

En pleno desempeño de la Primera Guerra Mundial, Komaroff se mudó con su familia a la región rusa del Volga, ya que las tropas del Imperio alemán habían sitiado la ciudad letona para 1915. Más tarde y en la revolución rusa de 1917, Vasili volvió al ejército y llegó a ser comandante de pelotón hasta que fue capturado.

Sin embargo, logró escapar y para evitar problemas con la justicia militar rusa cambió su nombre (le cambió unas letras) y en 1920 se fue a vivir a Moscú, donde se desempeñó como conductor de carruajes y vendedor de caballos.

Momento de cambios en Rusia en aquel momento (Archivo).

A todo esto, su vinculación con los ilícitos no había terminado a pesar de servir en el ejército, y en 1921 comenzó una salvaje escalada de muertes en la capital rusa. Nunca se supo el porqué de las muertes, pero las víctimas eran hombres que estaban interesados en comprar sus caballos, cuando Komaroff los conocía, los invitaba a tomar vodka y luego las asesinaba con martillos o armas blancas, colocaba sus cuerpos en bolsas y finalmente, algunos fueron enterrados en la propiedad y otros arrojados al río Moscú.

Con el paso del tiempo, la policía rusa pudo sacar algunas conclusiones de los crímenes del "Lobo de Moscú", como que los cadáveres aparecían los jueves o los sábados, o que los cuerpos aparecían el día después que los caballos eran llevados por Vasili al mercado los miércoles por la mañana.

Komaroff enterró a la mayoría de sus víctimas en el establo (Archivo).

Mientras la política de Vladimir Lenin abría paso en la "Nueva Rusia", estos crímenes llamaban la atención de sus habitantes, quienes estaban temerosos de este sombrío personaje. De 1921 a 1923, Vasili dejó 21 muertos en su paso por el establo, aunque más tarde en su juicio confesó que había matado a 33 hombres, los cuales fueron hallados en su mayoría por la policía local.

A todo esto, su mujer Sophia descubrió los asesinatos de su marido y lejos de denunciarlo ante los agentes del orden, fue su cómplice y lo ayudó a deshacerse de los cuerpos, guardándolos en su casa o enterrándolos en el establo.

Vasili Komaroff: detención y confesión

Tras una larga investigación policial, entre la cual se interrogó a los vecinos del asesino, los efectivos ingresaron a la vivienda de Komaroff (ubicado en el distrito de Shabolovki), hallaron el cuerpo de la última víctima debajo de una pila de heno y cuando intentaron detenerlo, el asesino serial escapó por la ventana. Sin embargo, en marzo de 1923 cayó detenido y fue enjuiciado por la justicia rusa.

Komaroff confesó haber matado a 33 personas y le dio a la policía la ubicación exacta donde estaban los cuerpos, aunque aquellos que fueron tirados al río Moscú nunca fueron encontrados.

Los medios trataron el tema en aquel entonces (Archivo).

Mientras el juicio (insólitamente llevado a cabo en el Museo Politécnico de Moscú) se llevaba adelante, el criminal intentó suicidarse en la prisión en algunas ocasiones, aunque sin resultado, y tras esto, la justicia rusa lo halló culpable por el homicidio de varias personas y el robo de pertenencias, con lo cual fue condenado a muerte junto a su esposa, situación que ocurrió el 18 de junio de 1923 cuando ambos fueron acribillados por un pelotón de fusilamiento.

POR G.A.