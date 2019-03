Por primera vez, el presidente de Corea del Norte no fue elegido diputado. Con una participación de 99,99 por ciento del padrón en los comicios, Kim Jong-unAsamblea Popular Suprema, aunque por un motivo particular: no se presentó. La ausencia del mandatario en la lista implica que por primera vez en la historia un presidente no será parte del órgano legislativo, que tiene un papel meramente formal.

Ninguna fuente oficial detalló por qué el líder norcoreano no participó de los comicios.

Kim ya había sido electo en las elecciones de 2014, las primeras que se celebraron desde su llegada a la presidencia, en diciembre de 2011. Hasta el momento, ninguna fuente oficial detalló por qué el líder norcoreano no participó de los comicios.