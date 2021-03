Un terrible e inesperado hecho se registró en Estados Unidos. David Williams, de 58 años, se despertó del coma minutos antes de que lo enterraran y canceló su funeral. Previamente, los médicos le habían dado un 1% de posibilidad de sobrevivir luego de haber permanecido siete semanas internado tras contraer coronavirus.

Según se supo, su funeral estaba planificado hasta que al día siguiente del Día de Acción de Gracias abrió sus ojos y desde ahí comenzó a mejorar. En la actualidad, David respira por sus propios medios. Terminó con el tratamiento de diálisis y sus riñones se están recuperando.

La cama donde el hombre estaba internado.

"Habíamos planeado apagar el respirador artificial el 26 de noviembre, el Día de Acción de Gracias y los médicos no pensaron que sobreviviría mucho tiempo. Ese día, cuando llegamos, abrió los ojos", contó impactada Staci Williams, esposa de David Williams .

La vida comenzó de nuevo ese día para David Williams. "Simplemente lo veo como una oportunidad para regresar y terminar la historia de mi vida", dijo al describir cómo fue despertar de un coma de siete semanas.

Poco después de que le dijeran a Staci Williams que no quedaba nada más por hacer, comenzaron las discusiones sobre desconectar el respirador artificial. "Dije rotundamente, no creo que sea el momento", recordó el doctor Scott Kujath, amigo de la familia, sobre lo que ocurrió en 2020. "No tengo una buena razón por la cual no tenía una respuesta médica de por qué, pero simplemente no parecía que fuera ese momento todavía”.

Desde entonces, David tuvo que volver a aprender a respirar por sí mismo. Ahora está aprendiendo a caminar de nuevo. Aunque recibe alguna ayuda del gobierno con algunos gastos médicos, no podrá pagar todas sus facturas y tampoco el alquiler y los servicios. Sus amigos que viven en Kansas, Estados Unidos, juntan dinero para poder ayudarlo.