Brittany Jacques tiene 23 años, es de Ontario, Cánada, y a lo largo de su vida tuvo que una serie de parejas que casi la hacen "renunciar al amor", luego de sufrir en sus anteriores relaciones presión para bajar de peso, pese a que ese atributo fue lo que inicialmente los había atraído hacia ella.

Fue entonces cuando conoció a Matt Montgomery, un joven de 23 años de su ciudad, en Facebook en agosto y el flechazo fue inmediato. Ahora, la pareja está comprometida y dice que fue amor a primera vista, a pesar de que regularmente se burlan de sus más de 50 kilos de diferencia.

“Nos llevamos bien desde el momento en que nos conocimos. Estaba un poco indeciso al principio porque estuve en relaciones en las que los muchachos me decían que me dejarían si no comenzaba a hacer dieta o trato de perder peso", indicó Brittany,

“Afectó mi confianza en mí misma y en un momento comencé a hacer ejercicio ya tratar de cambiar mi talla. Pero luego me di cuenta de que si lo hacía, ya no me amaría más y me cambiaría por la percepción de la belleza de otra persona", explicó

y cuando estaba a punto dae creer en el amor conoció a Matt: "No estaba seguro de si alguna vez iba a encontrar a alguien que realmente me quisiera por lo que soy, pero después de conocer a Matt no podría estar más feliz".

Atraído instantáneamente por la confianza en sí mismo y el mensaje positivo del cuerpo de Brit, Matt reveló que sus relaciones anteriores con mujeres más delgadas habían estado plagadas de problemas debido a sus inseguridades corporales.

"Tuve relaciones anteriores con chicas delgadas y no han sido felices en lo absoluto. No eran personas positivas o sentían constantemente que necesitaban cambiar cosas sobre ellos mismos y eso también me deprimió", relató el joven . Pero ahora todo es diferente: “Cuando conocí a Britt, ella tenía tanta confianza en su propio cuerpo, me encantó eso de ella, no quiere cambiar nada y nunca se lo pediría"

Sobre el día el día de su relación, la pareja también comparte el amor por la comida: "Es una ventaja, no me preocupa controlar sus calorías o hacer dieta, solo quiero que coma lo que quiera y sea feliz”.

Pero a pesar de su relación perfecta, la pareja se enfrenta a la negatividad de las redes sociales: “Me doy cuenta de que la gente mira fijamente cuando caminamos por la calle, pero la mayoría de los comentarios que hemos recibido fueron en las redes".

"La gente comenta en Instagram y sugiere que no soy lo suficientemente grande ni lo suficientemente hombre para ella", afirmó Matt.

De todos modos, la pareja rechazó las sugerencias de que no pueden amarse debido a la diferencia de tamaño e insisten en que quieren ver normalizadas más relaciones de peso mixto.

Brittany Jacques y Matt Montgomery