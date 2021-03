Una colisión entre una camioneta sobrecargada de pasajeros y un camión causó este martes 13 muertos, diez de ellos mexicanos, y varios heridos en el sur de California, informó la policía, que rectificó un primer informe de víctimas fatales de un hospital.

El accidente, que ocurrió cerca de la frontera con México, involucró a un camión pesado que arrastraba dos remolques y una camioneta que cruzaba la carretera nacional 115, informó en una rueda de prensa Omar Watson, funcionario de la Policía de Carreteras de California, encargada de la investigación, según la agencia AFP.

El vehículo que se llevó la peor parte de la colisión.

"Había 25 personas en la Ford Expedition, incluido el conductor. Desafortunadamente, doce de los ocupantes, incluido el conductor, murieron en el lugar y otra persona murió por sus heridas luego de ser trasladada al hospital", precisó el policía.

El gobierno de México confirmó que al menos diez de los fallecidos eran ciudadanos de su país y dijo que colabora con autoridades de California para asistir a sus paisanos muertos y heridos, detalló Roberto Velasco, funcionario de la Cancillería, por Twitter.

COMUNICADO pic.twitter.com/d7T7ls0Sug — Consulado de México en Caléxico (@ConsulMexCal) March 3, 2021

Watson había informado que la policía trabajaba con el consulado mexicano para determinar la identidad de las víctimas y notificar a sus familias. De acuerdo con la página del fabricante, el vehículo implicado en el accidente admite un máximo de ocho pasajeros.

Los detalles del hecho

El hecho ocurrió cerca de Holtville, unos diez kilómetros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, según los servicios de socorro. Más temprano, un funcionario de un hospital cercano en El Centro había informado que se creía que un total de 28 personas viajaban en la camioneta y que 15 de ellas habían muerto.

Según Watson, los fallecidos tienen entre 20 y 55 años, pero al menos uno de los pasajeros heridos era un menor de 16 años. La identidad del conductor fue confirmada pero no revelada por los servicios de emergencia, quienes aún intentaban identificar a algunos pasajeros.

Las primeras imágenes de la colisión difundidas por medios locales muestran a un camión incrustado en el lateral de un gran SUV de color bordó, aparentemente con matrícula de California.

La camioneta quedó destrozada.

La cabina del camión está casi intacta, pero el otro vehículo, aunque se mantiene sobre las cuatro ruedas, parece muy dañado.

"Algunos fueron arrojados a la carretera, al suelo, y murieron a causa de sus heridas. Otros fueron encontrados muertos dentro del vehículo y otros resultaron heridos y lograron salir por sus propios medios", explicó Watson.

Además, informó que el accidente, cuyas circunstancias aún no se aclaró, no ocurrió durante una persecución. "No sabemos exactamente qué causó la colisión. (...) Pero, obviamente, un vehículo así no está diseñado para transportar a tanta gente", dijo.