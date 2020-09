Una mujer canadiense de 53 años fue acusada formalmente este martes de haber enviado una carta envenenada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una audiencia en un tribunal estadounidense.

La acusada se llama llamada Pascale Ferrier, vive en Quebec y fue llevada a comparecer ante un juez federal estadounidense en Buffalo, en el estado yanqui de Nueva York, cerca de la frontera con Canadá.

Pascale Ferrier, la mujer imputada.

Ferrier fue arrestada el pasado domingo y solicitó una audiencia especial que fue fijada para el lunes próximo, en la que los fiscales estadounidenses deberán acreditar su identidad, para poder continuar el proceso. Mientras tanto, permanecerá en la sombra, porque los fiscales y el juez consideraron que presenta “un alto riesgo de fuga”.

El personal del correo oficial de la Casa Blanca había interceptado el viernes pasado la carta destinada a Trump, en la que afirmaba: “Encontré para usted un nuevo nombre, ‘el payaso feo y tiránico’. Espero que le guste. Usted va a arruinar a Estados Unidos y a llevarlo al desastre.”

“Ríndase, no se postule a estas elecciones”, exhortó Ferrier, y escribió que la misiva incluía “un regalo especial”, en alusión al veneno, para “ayudarlo” a desistir de la reelección y advertía que si eso no funcionaba, iba a encontrar “una receta mejor para otro veneno” o usaría su “arma” cuando pudiese toparse con el presidente de Estados Unidos. La firma al final dice “Free Rebel Spirit” (Espíritu rebelde libre).

Por otro lado, la acusación sostiene que Ferrier fue quien envió a Trump una carta a la Casa Blanca y le agregó el veneno ricina, que es potencialmente mortal, se derivado de semillas de ricino y del cual no se conoce ningún antídoto que lo neutralice.

La fiscalía aseguró que encontró un mensaje similar y la misma firma en otras seis cartas enviadas a Texas, a mediados del mes de septiembre, a personas que trabajan en los centros donde la criminal estuvo detenida en 2019 tras ser arrestada por posesión ilegal de armas de fuego.

Los efectos del veneno usado en la carta

Si una persona queda expuesta a la sustancia, su muerte puede ocurrir dentro de las 36 a 72 horas siguientes, dependiendo de la dosis recibida, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Este componente derivado del arbusto del ricino, es una de las plantas más letales, que puede provocar náuseas, vómitos, hemorragias internas y, en última instancia, insuficiencia orgánica, si se ingiere, inhala o inyecta.

No es la primera vez que se utiliza ese veneno en un envío dirigido al Pentágono o a la Casa Blanca. En 2013, la actriz Shannon Guess Richardson, que participó de la serie "The Walking Dead”, confesó haberle enviado ricina por carta al entonces presidente Barack Obama, al ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg y al ex presidente de Alcaldes contra las Armas Ilegales Mark Glaze, delitos por los que un año más tarde fue condena con 18 años de cárcel.