Este domingo por la madrugada (hora local) un meteorito de grandes dimensiones iluminó el cielo de la ciudad de Oslo, Noruega y cayó cerca de una zona de bosques. Este fenómeno natural provocó una gran "explosión" que preocupó a cientos de habitantes.

El suceso ocurrió al sureste de Noruega cerca de a las 1:00 a.m., hora local . En donde una esfera brillante y gigantesca con una larga cola atravesó la noche e iluminó el territorio escandinavo por unos momentos.

De hecho, algunos de los testigos especificaron que lograron escuchar una fuerte explosión. Incluso un grupo de personas que realizaba un camping señalaron oyeron el gran estruendo muy cerca del lugar en donde se encontraban.

En ese sentido, uno de los integrantes de ese grupo destacó que la sorprendente bola de fuego pasó muy cerca de ellos pero que en un primer momento no creía que efectivamente se tratara de un asteroide sino que pensó que podría ser una broma de sus amigos.

No obstante, las autoridades noruegas detallaron que cerca del horario del hecho recibieron decenas de llamadas de emergencia de personas que no podían entender qué fue lo pasó. Además, informaron que el evento no provocó ningún deceso ni heridos.

Varios expertos en esta clase de fenómenos analizaron las distintas grabaciones que fueron publicados durante el fin de semana en las redes sociales y creen que este meteorito viene del cinturón de asteroides que existen Marte y Júpiter, y que el mismo que viajó a 15 o 20 kilómetros por segundo.

Además, sugirieron que el asteroide se estrelló en una gran área de bosques del país noruego, denominada Finnemarka, ubicada a unos 60 kilómetros de la capital. Sin embargo, hasta el momento no se encontró ningún rastro del mismo y no descartaron que las tareas de búsqueda duren incluso hasta 10 años.

"Lo que tuvimos anoche fue una gran roca que viajaba probablemente entre Marte y Júpiter, que es nuestro cinturón de asteroides. Y al entrar a toda velocidad [a la Tierra], deja un estruendo, una luz y una gran emoción entre nosotros [los científicos] y algo de miedo entre los demás", detalló el experto Morten Bilet.

Por su parte, Vegard Rekaa, astrónomo noruego, dijo que su esposa escuchó una especie de zumbido en el cielo y que luego escuchó una explosión. Por lo que asume que el meteorito pudo haber caído cerca de su casa, informó el medio BBC.

Por último, un fenómeno de similares caracteristicas había sucedido hace un más de un mes en Indonesia. En esa oportunidad, una roca espacial fue captada en vídeo cuando impactó con el volcán Merapi uno de las poderosos del mundo que entró en actividad a principios del 2021.