El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció que el país está probando tres vacunas para el coronavirus, el mismo día en que autoridades informaron que India superó los 2,5 millones de contagios tras sumar 65.002 positivos en las últimas 24 horas.



El país asiático, tercero en número de contagios por detrás de Estados Unidos y Brasil, reportó además 996 muertes por Covid-19, con lo que la cifra total de decesos se elevó a 49.036. El promedio de casos diarios creció exponencialmente, pasando de 15.000 en la primera semana de julio a más de 50.000 en agosto.



Según el Ministerio de Salud, el aumento se debe al mayor número de pruebas realizadas, que llegan a 800.000 diarias, aunque algunos expertos insisten en que India debe realizar más testeos. A fines de marzo, las autoridades impusieron un cierre total para controlar los contagios. Sin embargo, con el correr de los días se ha suavizado manteniendo cerradas zonas específicas para que pueda continuar la actividad económica.

.



El subte, las escuelas y los cines permanecen cerrados en esta fase tres que transita el país de 1.300 millones de habitantes, que no logra doblegar la curva de contagios. Con ese panorama, las autoridades celebraron hoy el Día de la Independencia, unos festejos deslucidos, con cancelaciones en la mayoría de las ciudades.



Modi se dirigió a los ciudadanos con un mensaje de esperanza al resaltar en su discurso que en el país se están desarrollando tres vacunas contra el coronavirus. "Hoy en India, no una ni dos, sino tres vacunas están en diferentes fases del periodo de pruebas. Tan pronto como los científicos den el visto bueno, el país está preparado para producir (la vacuna) en grandes cifras", anunció Modi, citado por la agencia de noticias EFE.



Si bien el premier no reveló qué laboratorios o empresas están desarrollando esos proyectos, sí adelantó que el Estado "ha preparado la infraestructura para vacunar a cada persona del país". "Tenemos una hoja de ruta lista para eso", insistió. El acto en el que habló Modi se realizó en el icónico Fuerte Rojo de la antigua Delhi con un homenaje a los profesionales de la salud que luchan contra el nuevo virus, algunos de los cuales fueron invitados al evento.

.



"Estamos atravesando tiempos extraños. Hoy no veo niños aquí en el Fuerte Rojo debido a la pandemia que estamos sufriendo. En nombre de toda la nación, quiero agradecer los esfuerzos de todos los guerreros del coronavirus. Todos esos trabajadores de la salud, médicos y enfermeras, que trabajan incansablemente para servir a la Nación", dijo.



"En esta crisis del coronavirus muchas familias se han visto afectadas, muchos han perdido sus vidas. Sé que con la resolución de los 1.300 millones de indios venceremos esta crisis", sentenció. Si bien India tiene un alto número de contagios, mantiene una cifra baja de muertes en comparación con otros países, ya que representan un 1,9% de los infectados, según datos oficiales.