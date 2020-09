El video viral del hombre castigando brutalmente a su hija en el estado de Georgia en Estados Unidos tiene un nuevo capitulo. Esta vez el protagonista de las imágenes, identificado como Andrew Eugene Anderson, manifestó a la televisión local que no se arrepiente de nada.

"No me arrepiento de nada de lo que se vio en video, pero lamento haber transmitido el video a otras personas", dijo Anderson cuando le consultaron por el impactante hecho que tuvo más de un millón de visualizaciones en redes sociales.

"Teníamos nuestras razones para hacerlo porque queríamos presentar información a sus seguidores, que la estaban ayudando y le daban un lugar para quedarse porque están mal informados", indicó el padre de la joven de 14 años de nombre Trinity. Según el padre, la menor se había escapado tres veces en los últimos dos meses.

" No me senté sobre ella. No puse mi peso sobre ella en ningún momento . Usé estrictamente mis rodillas para bloquear sus brazos mientras sostenía sus brazos a los lados'', se justificó y contó que disciplinó a su hija en ocasiones anteriores , pero nu nca la golpeó en la cara.

"Amo a mi hija, no quiero lastimar a mi hija y no quiero que se lastime", planteó Anderson. A la vez que justificó su comportamiento diciendo que grabó la escena para mostrarle a Trinity lo que podría ocurrir si se mete en una situación en la que alguien quisiera hacerle daño. "Solo espero que esta situación la despierte en cierto sentido", concluyó.

El fiscal de distrito del condado de Gwinnett en Georgia, Danny Porter, afirmó que era demasiado pronto para hablar sobre posibles cargos en relación con el incidente, pero continuarán investigando.

Mientras tanto, la menor está viviendo en la casa de unos amigos de la familia.