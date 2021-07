Luego de más de un año de restricciones, el pueblo inglés está de fiesta. Boris Johnson anunció que el uso del barbijo y el distanciamiento social tendrán su final el próximo 19 de julio. Esta medida será exclusiva para su país que el resto del Reino Unido está optando por reaperturas más graduales.

EL primer ministró alentó a los británicos a “aprender a vivir” con el virus ya que a pesar de los 25.000 casos diarios, en su mayoría producto de la variante Delta, no se registró un gran aumento de fallecidos u hospitalizaciones. Además, el gobierno remarcó que están planificando un sistema que habilitará a los ciudadanos totalmente vacunados a vacacionar en una serie de países europeos, dentro de la que figura por ejemplo España. ¿La novedad? No tendrán que sufrir una cuarentena al regresar.



"Tenemos que aceptar abiertamente que si no levantamos las restricciones aprovechando la llegada del verano ¿cuándo lo vamos a hacer", aseguró Johnson en rueda de prensa. El fin de las restricciones marca también el regreso de los boliches, de los eventos masivos y no habrá limitaciones a las reuniones.

El 65% de los mayores de 18 años ya completaron su ciclo de vacunación.

Si hablamos de eventos masivos, no podemos dejar de hablar de la Premier League, la liga local inglesa podrá disfrutar de los estadios llenos cuando vuelva a la actividad en agosto. Sin embargo, los fanáticos tendrán un adelanto en la última etapa de la Eurocopa, que se disputará en el mítico Wembley de Londres. Recordemos que las semifinales, tercer puesto y final se jugarán en dicho estadio.

Retomando la anulación de las restricciones, ya no será obligatorio utilizar mascarillas en lugares cerrados ni respetar el famoso “metro y medio” de distancia. En un principio este baño de normalidad se iba a anunciar en el pasado mes de junio, pero debido al aumento casos producto de la variante Delta del Covid-19, se retrasó 4 semanas.

El Reino Unido en su conjunto, registra hasta ahora más de 5 millones de casos y 128.000 muertes. Lo que hizo posible esta esperada reapertura fue la exitosa campaña de vacunación. El 86% de los mayores de 18 años ya recibió la primera dosis y casi el 65% completó el ciclo de vacunación.

Sin embaro, tenemos que hacer una salvedad. No es todo color de rosa para la administración de Boris Johnson. El profesor de Psicología Social de la Universidad de Saint Andrews, Stephen Reicher, no está muy de acuerdo con la medida ( y lo hizo saber). "Espantoso (...) hacer de todas las protecciones una cuestión de elección personal, cuando el mensaje clave es que la pandemia no es una cuestión de 'yo' sino de 'nosotros'. Tu comportamiento afecta a mi salud", criticó el docente.

En adición a esto, la psicóloga Susan Michie miembro de la University College London, opina que las nuevas medidas del gobierno equivalen a "construir nuevas 'fábricas de variantes' a un ritmo muy alto".