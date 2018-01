La comercialización de marihuana es legal desde 2013 en Uruguay. (Archivo)

El Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) de Uruguay prevé instalar en el primer semestre de 2018 "expendios" para comercializar marihuana de uso recreativo, como forma de zanjar los problemas que enfrentan las farmacias tradicionales con el bloqueo de sus cuentas bancarias, informó hoy una fuente oficial.



El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera, dio a conocer la implementación de los locales de venta y confirmó que la "perspectiva temporal" con la que trabajan es el "primer semestre de este año", en declaraciones a la radio local Carve.



La posibilidad de instalar los nuevos comercios para la venta de marihuana recreativa se manejó durante los últimos meses de 2017, luego de que varias de las farmacias tradicionales habilitadas para la comercialización enfrentaran problemas bancarios, consignó la agencia EFE.



Aunque la producción y comercialización de marihuana es legal desde diciembre de 2013, las cuentas de las farmacias fueron bloqueadas por bancos internacionales que operan en Uruguay debido a que se trata de una actividad ilícita en sus Estados de origen.



La dificultad radica en que los bancos instalados en Uruguay necesitan corresponsales que operen a través de Estados Unidos, dado que el país suramericano opera con dólares norteamericanos, según explicó en su momento el presidente de la JND, Juan Andrés Roballo.



El impedimento derivó en la idea de los nuevos comercios, llamados "expendios", para que puedan vender, en el marco de la Ley de Farmacias del país, marihuana de uso recreativo y en efectivo, para evitar las trabas financieras.



La nueva medida no anulará la comercialización de cannabis legal en las farmacias, sino que será complementaria.



"Van a ser comercios nuevos a los que el Ircca les otorgará una licencia para que se puedan establecer en distintos puntos del país donde no hay farmacias que vendan cannabis", explicó Olivera, quien aseguró que no se darán nuevos permisos en municipios o barrios donde ya exista una farmacia habilitada.



"Van a ser regulados para poder expender cannabis y eventualmente otros producto que no estén prohibidos, como accesorios, materiales, bibliografía o alguna gaseosa o producto que se pueda comercializar", detalló.