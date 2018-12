El agresor cometió el crimen meses después de salir de la cárcel.

El hombre de 50 años detenido como principal sospechoso del asesinato de la profesora española Laura Luelmo confesó la autoría del crimen y brindó un escalofriante relato durante un interrogatorio al que fue sometido. Además, negó haberla violado. Sin embargo, la autopsia determinó que la afectada fue víctima de una agresión sexual.

Bernardo Montoya (50), quien en principio negó haber asesinado a la profesora que desapareció el miércoles 12 de diciembre y apareció muerta el último lunes, confesó cómo fue que cometió el crimen en la localidad de El Campillo.

"La chica me preguntó por un supermercado, la mandé a un callejón sin salida, me subí a mi vehículo y llegué primero. La agarré, le propiné un golpe en la cabeza, le até las manos a la espalda, metí su cuerpo en el baúl de un auto y arrojé su cuerpo", relató el acusado.

Además, negó haber agredido sexualmente a la víctima aunque admitió haberlo intentado: "La desnudé de la cintura para abajo y traté de violara pero pese a que estaba inconsciente no lo conseguí. Lo intenté pero no pude".

En tanto, la autopsia realizada al cuerpo sin vida de la víctima determinó que la chica sufrió una agresión sexual.

Luego, continuó su relato: "La saqué del auto y la trasladé como pude hasta los pastizales y me fui corriendo. Cuando la abandoné, todavía estaba viva. Al volver a mi casa, tiré su teléfono en un contenedor y sus zapatillas en otro. Desde entonces, no he podido dormir".

Según reveló su autopsia, la víctima falleció dos o tres días después del ataque a causa de un fuerte traumatismo craneoencefálico.

Antecedentes policiales del acusado



El acusado ingresó a prisión en 1995 para cumplir una condena de 17 años y 9 meses por el asesinato de una anciana. Tras cumplir la pena, fue sentenciado a dos años y 10 meses de cárcel por robo por violencia. El agresor cometió el crimen meses después de quedar en libertad.

Además, revelaron que el sospechoso tiene un hermano gemelo que también ha sido encarcelado por el asesinato de una mujer de 35 años en el año 2000, por lo que pasó 15 años en prisión.