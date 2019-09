Una anciana se defendió a los manotazos de una mujer que quiso asaltarla cuando estaba sacando dinero de un cajero automático en la ciudad inglesa de Londres.

En las imágenes que quedaron registradas por la cámara de seguridad del lugar, se puede ver como la delincuente se acerca por atrás de la jubilada y comienza a hablarle con la intención de distraerla para robarle la plata y la tarjeta.

La víctima, Doreen Jones, le contó a la policía que se dio cuenta que algo raro pasaba y por eso cuando la ladrona la empuja, ésta de defiende agarrándola del pelo y tratando de sacarla del lugar.

"Pensé: 'no, no tendrás mi dinero, he trabajado duro para eso'", señaló la octogenaria en el programa Crimewatch Roadshow de la BBC.

Además, comentó que cuando logró retomar el control de su dinero y tarjeta, la asaltante comenzó a gritar. "No sé por qué estaba gritando, fui yo quien debería haber estado gritando y llorando", agregó.

Si bien Jones evitó el asalto, el stress que le provocó esa situación, hizo que le dieran dos ataques cardíacos en poco tiempo.

El hecho ocurrió en el último mayo, pero fue hecho público por la policía en los últimos días porque sigue sin tener mayores pistas sobre la identidad de la autora del delito y espera que a través de la viralización de las imágenes, algún internauta aporte información.