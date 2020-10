El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguro este sábado por la tarde que se siente "mucho mejor" tras haber contraído coronavirus y prometió que "pronto" volverá a sus actividades.



"Llegué aquí y no me sentía muy bien", admitió Trump, quien desde este viernes está siendo tratado en el hospital militar Walter Reed, luego de que se conocieran las versiones que indicaban que sus signos vitales eran "muy preocupantes" y contradecían a la primera versión oficial.

En ese sentido, el presidente norteamericano había asegurado en el momento que dio positivo que estaba bien e incluso, los doctores lo habían confirmado posteriormente. Sin embargo, fuentes cercanas a la Casa Blanca advirtieron con anterioridad que la salud de Trump era preocupante, que las próximas hora iban a ser críticas y que no sabían con certeza si la recuperación sería en poco tiempo.



"Me siento mucho mejor ahora. Estamos trabajando duro para que pueda volver", sostuvo en un video divulgado en su cuenta de Twitter, en donde se lo ve con saco y sin corbata, cosa que no es muy habitual, y sentado en una mesa con banderas estadounidenses que adornan por detrás.



"Pienso que volveré pronto y deseo terminar la campaña (electoral) de la forma en la que la empezamos", consideró el mandatario en el video, en alusión a las preocupaciones y especulaciones sobre como afectaría su contagio al proceso electoral para los comicios previsto para el próximo 3 de noviembre.