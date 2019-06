Irán advirtió este que está preparado para repeler cualquier amenaza armada pero Estados Unidos aseguró que no tiene ningún "apuro" en atacar a la República Islámica, en un cruce verbal que desacelera la escalada de tensión que el pasado viernes dejó a los dos países al borde de la guerra.



El ida y vuelta entre los dos poderosos enemigos llega después de un día de sobresaltos para la comunidad internacional, que se desayunó con la noticia de que Washington había suspendido a último momento un ataque selectivo contra Irán en respuesta al derribo de un avión no tripulado que había violado el espacio iraní.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el pasado viernes en su cuenta de la red social Twitter que autorizó el ataque pero luego lo suspendió al enterarse de que habría causado la muerte de 150 personas localizadas en tres sitios blanco de la agresión, algo que consideró desproporcionado respecto al derribo de un dron.



El mandatario estadounidense dijo esta mañana que no quiere una escalada militar ya que espera tener conversaciones con los líderes de la república islámica.



Agregó que "no tiene apuro" en realizar un ataque y señaló que las sanciones económicas cada vez más severas están "mordiendo" la economía de Irán y terminarán por empujar a las autoridades de ese país a negociar.



Trump quiere renegociar el acuerdo nuclear firmado en 2015 por el G5+1 (EEUU, Reino Unido, China. Rusia , Francia y Alemania) con Irán, que estableció límites al desarrollo nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones económicas y que él rompió hace un año.



El mandatario republicano sostiene que Irán ha incumplido con el pacto y ha hecho oídos sordos a los oficiales de la OIEA que afirmaron que Irán sí respetó el acuerdo, así como también a sus socios internacionales que mantienen los compromisos asumidos en 2015.



Sin intención de bajar la escalada, el ministerio de Relaciones Exteriores advirtió en esta jornada que no permitirán violaciones a su espacio aéreo.



"Independientemente de la decisión que ellos (EEUU) tomen, no permitiremos que se violen las fronteras de la República Islámica y estamos preparados para enfrentar cualquier amenaza contra la integridad de la República Islámica de Irán", afirmó el vocero del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abas Musaví, citado por la agencia de noticias EFE.



Por otro lado, la Cancillería iraní convocó hoy al encargado de negocios de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para quejarse por haber permitido que el dron que violó el espacio aéreo iraní "partiera desde una instalación militar estadounidense en Emiratos".



Durante la reunión, el Jefe del Departamento del Golfo Pérsico del Ministerio de Exteriores iraní trasladó la protesta y señaló que no acepta que se otorguen facilidades a "fuerzas extranjeras para cualquier ofensiva contra Irán", informó la Cancillería en un comunicado.



Además, convocaron al embajador suizo, Markus Leitner, que representa los intereses de Estados Unidos en Teherán al no contar este país con una Embajada en Irán, a quien le presentaron un queja formal por el episodio.



El incidente del pasado viernes se da después de dos meses de elevada tensión entre Washington y Teherán, después de que Trump abandonara el pacto nuclear e intensificara su campaña de presión contra la economía iraní con sanciones concretas.



Además, la escalada se tradujo en un refuerzo de la presencia militar estadounidense en la región y en una serie de episodios preocupantes en el Golfo Pérsico, donde dos petroleros sufrieron ataques en las últimas semanas.



Estados Unidos y sus aliados acusaron a Irán de haber atacado a los barcos y mostró un video en el que la Guardia Revolucionaria iraní supuestamente despega unos explosivos sin estallar de uno de los barcos atacados.



Las imágenes, sin embargo, son insuficientes para ser consideradas una prueba. Del mismo modo que lo es el video mostrado por Irán para reforzar su argumento de que el dron de Estados Unidos violó su espacio aéreo.