La Agencia de Aviación Civil iraní no permitirá que Ucrania participe en la investigación sobre el derribo del avión de Ukraine International Airlines que dejó 176 personas el 8 de enero cerca de Teherán, después de que un medio ucraniano publicó un audio de una conversación del piloto con la torre de control.

Hassan Rezaifar, alto cargo de la Agencia de Aviación Civil de Irán, dijo que la difusión de este archivo sorprendió y molestó al organismo aeronáutico por tratarse de un archivo confidencial que forma parte de la investigación sobre el derribo del vuelo PS752.

Por ello tomó la determinación de dejar de permitir a Ucrania participar en las investigaciones, según informó la agencia de noticias iraní Mehr.

En la conversación difundida por la agencia de noticias ucraniana TSN, el piloto del avión Boeing 737 comunica a la torre de control que vio que se lanzó un misil y la torre le pide más detalles sobre lo que observó, antes de que se corte la comunicación.

La torre de control intenta comunicarse en dos ocasiones con el piloto pero ya no recibe ninguna respuesta, según informa la agencia de noticias DPA.

"Esta acción de los ucranianos hace que no vayamos a seguir facilitándoles documentación", señaló Rezaifar, quien agregó que el equipo de expertos ucraniano que estaba participando en la investigación ya abandonó la República Islámica.

El Gobierno de Irán negó inicialmente que el avión hubiera sido derribado, pero días después reconoció que la aeronave fue alcanzada por dos misiles lanzados por error por la Guardia Revolucionaria iraní. El siniestro acabó con la vida de las 176 personas que viajaban a bordo.

"La vida humana no se mide en dinero"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, contó que las autoridades iraníes se ofrecieron a pagar una indemnización de 80.000 dólares a cada una de las familias de las víctimas mortales ucranianas del siniestro, una cantidad que consideró insuficiente.

"Ofrecieron 80.000 dólares a cada familia de víctima pero no estamos de acuerdo con eso. Me parece que no es suficiente. Cuando una esposa dice que el fallecido era el único sostén de la familia, ella no tiene trabajo y su hijo tiene que empezar el instituto, en ese caso 80.000 dólares no son suficientes. Desde luego que la vida humana no se mide en dinero pero presionaremos por una compensación mayor", explicó el mandatario ucraniano.