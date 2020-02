Una nueva muerte por Covid-19 fue confirmada en Irán por lo que suben a seis las víctimas fatales en ese país asiático, mientras que se registran 28 enfermos y las autoridades dispusieron el cierre temporal de las escuelas en varias provincias, incluidas Teherán y Qom, para prevenir la expansión.



El gobernador de la provincia de Markazi, Alí Aqazadeh, dijo que un hombre con problemas cardíacos fallecido en la región dio positivo en coronavirus.

.



Las escuelas permanecerán cerradas el domingo y el lunes en las provincias de Teherán, Qazvín, Golestán y Hamedán, mientras que en Alborz en principio solo serán clausuradas el domingo y, en Gilán, hasta el miércoles, según la agencia EFE.



En Qom, donde se han registrado la mayoría de los contagios y fallecimientos, además de las escuelas van a ser cerrados durante dos días las universidades y los seminarios.



El director de la Universidad de Ciencias Médicas de Qom, Mohamadreza Qadir, dijo que no hay planes de poner en cuarentena la ciudad, pero que se recomienda a los habitantes no salir de casa.



Qadir, citado por la agencia oficial IRNA, pidió a la población que no realice viajes innecesarios o visite los santuarios chiíes, como el famoso de Fatemeh Masumeh, muy importante en la ciudad.

.



Además del cierre de las escuelas, se tomaron otras medidas para evitar aglomeraciones, como cancelar los conciertos previstos para los próximos días.



Los tres próximos partidos de la Liga iraní, incluido el de mañana entre los clubes Esteglal de Teherán y Zoube Ahan de isfahán, se celebrarán a puerta cerrada y sin espectadores,



Las autoridades iraníes crearon una sede central de combate y prevención de la COVID-19 y habilitaron un total de 170 hospitales para tratar este virus.



En las calles, se aprecia un mayor número de gente que se protege con mascarillas y usa desinfectante, dos productos que se han agotado en muchas farmacias y cuyo precio se ha disparado.