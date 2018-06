חבל שאבירי הכדורגל מארגנטינה לא עמדו בלחץ המסיתים שונאי ישראל שמטרתם היחידה לפגוע בזכות הבסיסית שלנו להגנה עצמית ולהביא להשמדת ישראל. לא נכנע בפני חבורת אנטישמים תומכי טרור — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 6 de junio de 2018

El ministro israelí de Relaciones Exteriores,, acusó este miércoles a la Argentina de haber cedido a "los que predican el odio contra Israel" al suspender el partido de fútbol amistoso que debían disputar ambas selecciones en Jerusalén."Es lamentable que la élite del fútbol argentino no haya podido resistir a las presiones de los que predican el odio contra Israel y cuyo único objetivo es violar el derecho fundamental a defendernos y destruir Israel", afirmó Lieberman en un tuit.La embajada de Israel en Buenos Aires anunció el martes la "suspensión" de este partido por las "amenazas y provocaciones" contra, "que lógicamente suscitaron la solidaridad de sus pares".Se trata de la primera reacción de un ministro israelí tras el anuncio. Poco antes de las declaraciones de Lieberman, un responsable del ministerio israelí de Deportes no había descartado que finalmente el partido pudiera jugarse."Esperamos una decisión final. Todavía tengo una esperanza de que la decisión final pueda ser diferente", declaró el director general del ministerio de DeportesEl encuentro, previsto para el sábado en Jerusalén, era el último preparatorio antes del debut de Argentina en Rusia 2018, el 16 de junio en Moscú frente a Islandia.En los últimos días los palestinos habían pedido a Lionel Messi no participar en este partido que califican de operación política de Israel.El martes varios militantes palestinos se concentraron en el campo donde entrenaba la selección argentina, en Barcelona, con una camiseta de la selección albiceleste teñida de rojo sangre y gritando para que no participaran en el partido.