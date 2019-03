El Partido Demócrata italiano (PD), la principal fuerza de la oposición italiana y el máximo referente del centro del espectro político del país, votan este domingo en unas primarias abiertas a su nuevo líder, en medio del crecimiento electoral de la derecha y la extrema derecha, socios actualmente en el gobierno nacional.



Las primarias, abiertas para todos los ciudadanos mayores de 16 años dentro y fuera del país, se definirán entre tres candidatos: el actual presidente de la región del Lacio -cuya capital es Roma-, Nicola Zingaretti; el ex ministro de Agricultura Maurizio Martina y el diputado Roberto Giachetti, informó la agencia de noticias EFE.



Además, se definirán las listas de candidatos para la Asamblea Nacional, incluido los distritos en el exterior, entre ellos el de América del Sur.



La votación en Argentina está habilitada de 10 a 17 horas y en ocho centros: la Sociedad Italiana en Bahía Blanca, Rondeau 236; la sede del Partido Socialista Español (PSOE) en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, Perón 940; la Sociedad Italiana en Chascomús, Franklin 181; la Asociación Italiana en La Plata, Diagonal 74 823; la Casa de Italia en Mar del Plata, Avenida Edison 127 y 25 de Mayo 2855; la Sociedad Italiana del municipio bonarense de Morón, San Martín 451; el Circulo PD en Santa Rosa, la Pampa, Roque Sáenz Peña 816; y la Oficina 1 en Rosario, Rojas 1024.



El romano Zingaretti es el favorito en todas las encuestas y representa al ala más progresista del país, mientras que el diputado Giachetti es considerado como el candidato del Matteo Renzi, el dirigente y ex primer ministro que lideró el partido a través de la última debacle electoral.



Martina, por su parte, intenta presentarse como el candidato del compromiso entre los dos sectores internos en pugna, aunque posee un pasado reciente con Renzi.



Fue ministro de Agricultura de Renzi y de su sucesor, Paolo Gentiloni, y tras la dimisión del primero en marzo de 2018, asumió el liderazgo provisional del partido.



El PD fue fundado en 2007 a partir de la fusión de los ex comunistas Demócratas de Izquierdas y los centristas de La Margarita, y pese que supo generar esperanzas de un centro más amplio y estable en un país con una extensa historia de inestabilidad política, hace años está enfrascado en pugnas internas y escisiones.