El gobierno de Italia confirmó este miércoles que mantendrá las medidas de restricción hasta el 13 de abril y anunció una baja de casi el 13% en las víctimas con coronavirus ( Orthocoronavirinae) en las últimas 24 horas, con 727 personas fallecidas que elevaron a 13.155 las muertes en el país desde el inicio del brote.



"Lamentablemente debemos informar la muerte de 727 personas en las últimas 24 horas, y la aparición de 2.937 casos positivos", informó el responsable de la Protección Civil, Angelo Borrelli en conferencia de prensa.



Los números de esta jornada de Italia, el país con más decesos por el covid-19, mostraron una mejora en los fallecimientos, tras los 837 informados el último martes, aunque un aumento en los nuevos infectados, frente a los 2.107 divulgados este martes.



Además, en línea con las previsiones del gobierno de que el país ya se encuentra en un pico que durará un par de días, este miércoles se registraron 1.118 curados, frente a los 1.109 de ayer.



Junto a Borrelli, el presidente de la Asociación Italiana de Pediatría, Alberto Villani, remarcó que por el momento Italia sigue sin registrar nenes fallecidos o en condiciones graves a causa de la Covid-19.

Las cifras se divulgaron horas después de que el ministro de Salud italiano, Roberto Speranza, confirmara que el país mantendrá "hasta el 13 de abril" las medidas de aislamiento y de limitaciones a la actividad productiva para buscar frenar el coronavirus, que ya provocó también más 100.000 contagios en Italia.



"La alarma no cesó. La decisión del gobierno es prorrogar hasta el 13 de abril todas las medidas de limitación de actividades y desplazamientos adoptados hasta ahora", anunció Speranza este miércoles en el Senado.



"Hay que tener cuidado con el optimismo fácil que pueda hacer vanos los esfuerzos realizados, y no debemos confundir las primeras señales positivas con el fin de la alarma. La batalla es muy larga aún, y la transición no será breve", agregó el ministro.



Así, a la espera de que se oficialice la decisión con un decreto del premier Giuseppe Conte, el ministro confirmó la extensión de las medidas que el gobierno había tomado desde el 11 de marzo y que tenían un vencimiento original del viernes 3 de abril.



Entre las actividades que seguirán suspendidas, están las clases en todo nivel y las actividades industriales "no esenciales", además de que se mantendrán los cierres de bares, restaurantes y negocios.

Según el presidente del Instituto Superior de Sanidad Silvio Brusaferro, el país está llegando a un pico de contagios, pero que se parece más a una meseta, por lo que recién "en los próximos días" iniciarán los descensos, siempre y cuando se mantengan "las medidas" tomadas hasta ahora.



La confirmación de Speranza se dio además en medio de la publicación de una circular del ministerio del Interior italiano para permitir los paseos de padres e hijos menores de edad que generó una fuerte disputa entre el gobierno central y las regiones más golpeadas por la Covid-19, que calificaron de "mensaje devastador" la norma.



"Es un mensaje devastador. Veremos si hay posibilidad de emitir una ordenanza para dejar sin efecto la disposición", planteó el responsable de la salud de Lombardía, Giulio Gallera, luego de que Interior permitiera a los padres dar paseos cercanos con sus hijos menores para distender las medidas de aislamiento.



"En Lombardía no cambiará nada de la prohibición"; agregó luego el gobernador Attilio Fontana en declaraciones a Radio Rai 1, y confirmó que multarán a las familias que estén en la calle de la norteña región, la más afectada de Italia, sin justificación.



A última hora de ayer, el Ministerio del Interior envió una circular a todo el país con el visto bueno a que padres e hijos puedan circular por las calles, sin justificación, siempre que sea "cerca de sus casas".



La medida, rechazada por una Lombardía que espera en los próximos días iniciar la curva descendente de víctimas y contagios con Covid-19, fue criticada también por el gobernador de la sureña Campaña, Vincenzo de Luca, que fue terminante al plantear: "En mi región no se pasea", según recoge el diario Repubblica.



Durante la jornada, también rechazaron la circular el alcalde de la también sureña Bari, Antonio Decaro, y el presidente de la región norteña Piamonte, Alberto Cirio, quien sostuvo que mantendrá "las reglas más restrictivas", de acuerdo a La Stampa.