Italia registró este jueves 8.804 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, un récord diario desde el inicio de la pandemia, mientras el Gobierno dejó abierta la posibilidad de volver a una cuarentena estricta si se mantiene el alza en los contagios diarios,



El Ministerio de Salud informó en esta jornada 8.804 nuevos positivos de coronavirus, un fuerte aumento frente a los 7.332 informados el pasado miércoles, y el número más alto desde la llegada de la pandemia al país europeo.



Según los datos oficiales, en las últimas 24 horas murieron además 83 personas a causa de la Covid-19, casi el doble de los 43 registrados el miércoles.

Las cifras de este jueves marcan además una suba en la tasa de positividad diaria, que se mantenía en los últimos días por debajo del 5%, y hoy llegó al 5,4% con los 162.932 testeos hechos frente a los 152.196 de ayer.Este jueves, tres regiones del país, Lombardía, Campaña y Piamonte registraron más de 1.000 casos diarios.El gobernador de Campaña,, planteó después de conocidas las cifras que desde mañana las escuelas cerrarán hasta el 30 de octubre y solo se permitirán las clases a distancia.En esa región se concentran 13.244 de los 99.266 positivos actuales del país.

Como marco, ante la constatación de la segunda ola de la pandemia en el país, el Gobierno de Giuseppe Conte adoptó medidas para evitar una mayor propagación del virus, entre ellas la exigencia del uso de mascarilla al aire libre en todo el territorio nacional y la limitación de horarios en bares y restaurantes, además de la prórroga hasta el 31 de enero próximo del estado de emergencia sanitaria.Incluso, luego de la fuerte suba de casos, el Gobierno italiano no descarta la posibilidad de imponer una cuarentena total para Navidad."Mucho dependerá del comportamiento de los ciudadanos", dijo ayer Conte al ser consultado sobre la posibilidad de que se vuelva a una cuarentena estricta a nivel nacional.Tras semanas de negar la posibilidad del regreso a un cierre generalizado del país, Conte abrió así, por primera vez, la posibilidad de volver a imponer medidas estrictas como las que hubo de marzo a mayo.

Este jueves, el ministro de Salud,, admitió que en las próximas semanas "los positivos continuarán aumentando", pero planteó que "será la gradualidad o no de las subas la que motive las intervenciones del Gobierno"."Hoy me parece más probable establecer cuarentenas circunscritas a áreas específicas" que una general, sostuvo.Según un sondeo de la consultora Emg Acqua publicado este jueves por la agencia Adnkronos, el 73 por ciento de los italianos está de acuerdo con las medidas adoptadas por el Ejecutivo, frente al 24 por ciento que las rechaza y el 3 por ciento que no se pronuncia.