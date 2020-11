Mientras el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, reiteró este miércoles que busca "evitar una cuarentena total" para hacer frente a la segunda ola de coronavirus y dijo que estudiará alternativas con el objetivo de no dañar "el consumo para Navidad", el país superó este miércoles el millón de casos de coronavirus (orthocoronavirinae).



"El objetivo es evitar una cuarentena total", planteó Conte por enésima vez en una entrevista publicada hoy por el diario La Stampa, el día en que entran en vigencia nuevas medidas del Gobierno por las que ya son siete las regiones en "zona naranja", otras cuatro en "zona roja" y quedan nueve como "zona amarilla" o de bajo riesgo epidemiológico.



"Estamos trabajando precisamente para evitar el cierre de todo el territorio nacional. Monitoreamos constantemente el avance de la infección, la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, y sobre todo confiamos en que pronto veremos los efectos de las medidas restrictivas ya adoptadas", planteó el premier.

Las declaraciones de Conte se dan en medio de una segunda ola de coronavirus por las que el país superó hoy el millón de casos, al informar 32.961 contagios en las últimas 24 horas, con una tasa de positividad del 14,6%, en descenso frente a los datos de los últimos días.



El Ministerio de Salud informó además 632 víctimas en las últimas 24 horas, el número más alto desde los 636 del 6 de abril, y que elevan el total desde el inicio de la pandemia a 42.953.



Por otro lado, Conte defendió una vez más su idea de buscar llegar a la Navidad con un plan que permita aperturas parciales de los negocios como forma de no golpear más a una economía que según el propio Gobierno caerá al menos el 9% en 2020 por la pandemia.



"Nuestro objetivo es una Navidad donde no se dañen ni el consumo ni los afectos, pero no podemos imaginarnos fiestas y comidas abarrotados", advirtió el premier.

"Espero que en los próximos días, también por nuestras medidas, la curva de contagios empiece a descender", agregó Conte, a una semana de la entrada en vigencia del sistema de división del país en tres zonas distintas para gestionar los movimientos de personas.



"En todo caso, repito: el encierro generalizado no puede ser nuestra primera opción, tendría costos demasiado altos, significaría decirle al país que no tenemos una estrategia. Pero tenemos una estrategia y esperamos que dé resultados en el corto plazo", sostuvo el premier.



Desde este miércoles, las regiones de Abruzzo, Liguria, Toscana, Basilicata y Umbria se suman a la isla de Sicilia y a la sureña Apulia como de "riesgo naranja", por lo que están prohibidos los desplazamientos internos y hacia otras regiones y se cierran los bares y restaurantes.