El pasado 23 de junio, Britney Spears le pidió a un juez de Los Ángeles que revoque la tutela que pesa sobre ella por parte de su padre James Spears. Allí brindó fuertes declaraciones sobre cómo la ha traumatizado durante 13 años, con numerosas evaluaciones psicológicas y medicamentos e incluso impidiéndole que tuviese otro hijo.

Hasta el momento, su hermana Jamie Lynn no había hecho declaraciones públicas y finalmente este lunes rompió el silencio a través de historias de Instagram. "Solo quiero tomarme un segundo para abordar algunas cosas. La única razón por la que no lo he hecho hasta el momento es porque sentí que no debía hacerlo antes de que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que sentía que necesitaba decir públicamente, que no era mi lugar y que no era lo correcto que hacer", comenzó.

.

Manifestó que se siente muy orgullosa por la decisión que tomó Britney de alzar su voz ante el tribunal y defenderse. “Pero ahora que ha hablado con mucha claridad y ha dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo y decir lo que siento que tengo que decir. Creo que está muy claro, desde el día en que nací, sólo amé, adoré y apoyé a mi hermana", agregó la ex estrella de Disney.

Seguidores la habían criticado por no salir a defenderla públicamente. "Esta es mi hermana mayor antes de cualquiera de estas mierdas. No me importa si quiere huir a una selva tropical y tener un trillón de bebés en medio de la nada, o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes, porque yo no tengo nada que hacer, ganar o perder de cualquier manera", replicó sobre su postura.

Cómo es la relación entre Britney Spears y su hermana

Jamie aseguró que tomó "una decisión muy consciente" de participar en su vida "solo como su hermana". “Tal vez no la apoyé de la forma en que el público quisiera que lo hiciera, con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana mucho antes de que existiera un hashtag, y la apoyaré mucho después de eso. No es que le deba nada al público, porque mi hermana sabe que la amo y la apoyo. Esa es la única persona a la que le debo algo”, manifestó muy firme.

Jamie Lynn Spears comenzó su carrera muy joven como protagonista de Zoey 101.

Por otra parte, pese a que se desempeña como cotutora de la herencia de Britney desde el 2008, intentó despegarse de la imagen de su padre. “No soy mi familia. Soy mi propia persona. Hablo por mí misma. Estoy tan orgullosa de ella por usar su voz. Estoy tan orgullosa de ella por solicitar un nuevo consejo, como le dije que hiciera hace muchos años, no en una gran plataforma pública, sino solo en una conversación personal entre dos hermanas".

Además, se comunicó que la apoyará en todo lo que decida hacer. “Así que estoy muy orgullosa de que haya dado ese paso. Si pone fin a la tutela... lo que sea que quiera hacer para ser feliz. Yo lo apoyo al 100 por ciento”, sentenció.

.

