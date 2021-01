Joe Biden, elegido como nuevo presidente de Estados Unidos tras jurar en el cargo, celebró este miércoles el "día histórico y de esperanza" en que comienza su Gobierno.

Aseguró que " Estados Unidos fue puesto a prueba y demostró su resiliencia", en una evidente referencia a los cuatro años de su antecesor, Donald Trump, y la reciente violencia política que azotó a la capital.

"La democracia es preciosa y es frágil y, hoy amigos, la democracia prevaleció", expresó el flamante mandatario y un aplauso multitudinario de los presentes en la ceremonia de investidura en el Capitolio, se escuchó tras sus palabras.

.

"Seré el presidente de todos los estadounidenses, de los que me votaron y los que no me votaron", continuó el flamante Jefe de Estado yanqui, tratando de marcar la diferencia con respecto a las políticas aplicadas por su antecesor.

"El auge del supremacismo blanco, del terrorismo nacional, debe ser enfrentado. Y será derrotado", advirtiendo también a la policía sobre la cantidad de crímenes que hubo en los últimos 4 años en norteámérica por brutalidad sobre personas de raza negra.

.

"Haré lo máximo para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos, con la ayuda de Dios", finalizó ante la ovación de todos los presentes.