El presidente electo Joe Biden presentará este martes a sus funcionarios para las áreas de Seguridad Interna y Política Exterior en la continuidad formal de la transición en Estados Unidos, aunque el mandatario actual, Donald Trump, sigue sin reconocer su derrota en las elecciones del 3 de este mes.



El demócrata mantendrá un diálogo con su compañera de fórmula y futura vicepresidenta, Kamala Harris, para ultimar los detalles de los nombres que formarán el próximo gabinete que asumirá el 20 de enero, indicaron medios locales.



La confirmación extraoficial que circula desde el lunes es que Janet Yellen será la primera mujer en convertirse en secretaria del Tesoro, aunque para eso, la economista que dirigió la Reserva Federal entre 2014 y 2018, deberá ser ratificada por el Senado, indicó The Wall Street Journal.

.

Biden también nombraría a Michèle Flournoy como la primera mujer en dirigir el Departamento de Defensa. Funcionaria en el área bajo las presidencias de Bill Clinton y Barack Obama, de ser designada enfrentará retos como un presupuesto militar reducido y la responsabilidad de transportar las vacunas contra el coronavirus a todo el país.



Pete Buttigieg, ex alcalde de Indiana y alguna vez candidato presidencial, también fue mencionado para ocupar un posible puesto en varias agencias del gabinete.



Los funcionarios que serán presentados este martes "son líderes experimentados y probados en crisis que están listos para comenzar a trabajar desde el primer día”, dijo el equipo demócrata encargado de la transición en un comunicado.

.

"Comenzarán a trabajar de inmediato para reconstruir nuestras instituciones, renovar y reinventar el liderazgo estadounidense para mantener a los estadounidenses seguros en casa y en el extranjero, y abordar los desafíos definitorios de nuestro tiempo, desde enfermedades infecciosas hasta terrorismo, proliferación nuclear, amenazas cibernéticas y cambio climático", añadió el texto.



El presidente electo nombró a los máximos responsables de su gabinete en materia diplomática y de seguridad, que incluye a veteranos de la administración Obama y a un inmigrante latino, un cambio radical en las actuales políticas que se espera que marque el regreso al multilateralismo después de que Trump se apartara de los aliados tradicionales y menospreciara las alianzas internacionales.



Biden ya nominó a Antony Blinken, su asesor de larga data como secretario de Estado, a Jake Sullivan como asesor de Seguridad Nacional, al cubano Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Interior, el primer inmigrante en ocupar esa cartera, y al ex canciller John Kerry como delegado especial para asuntos climáticos.

.

El demócrata nombró, además, a Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante las Naciones Unidas y a Avril Haines, ex subdirectora de la CIA, c omo directora de inteligencia nacional, la primera mujer en ocupar ese cargo. Los puestos de Sullivan y Kerry no requieren la confirmación del Senado.



Trump tuiteó el lunes que la Administración General de Servicios debería "hacer lo que sea necesario" luego de que la directora de la agencia, Emily Murphy, dijera que iba a iniciar el proceso, bloqueado hasta el momento.



Pero en el mismo mensaje, el mandatario republicano se negó a concederle la victoria a su rival y afirmó: "¡Nuestro caso sigue con FUERZA, vamos a seguir sosteniendo una buena lucha y creo que vamos a ganar!".