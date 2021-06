Joe Biden lamentó este sábado el fallecimiento de unos de sus ovejeros, Champ (campeón en inglés). El animal tenía 13 años y era una de las “mascotas presidenciales” junto a Mayor (alcalde en inglés), que fue adoptado por los Biden en 2018.

“Incluso cuando las fuerzas de Champ disminuían en sus últimos meses, cuando entrábamos en una habitación, se levantaba inmediatamente, moviendo siempre la cola, y nos acariciaba para rascarnos las orejas o frotarnos la barriga. Dondequiera que estuviéramos, él quería estar, y todo era instantáneamente mejor cuando estaba a nuestro lado. Nada le gustaba más que acurrucarse a nuestros pies frente al fuego al final del día, unirse a nosotros como una presencia reconfortante en las reuniones, o tomar el sol en el jardín de la Casa Blanca”, escribió el presidente.

Los caninos se mudaron con el matrimonio presidencial al comienzo de su gestión pero debieron regresar a Delaware, luego de que Major tuviera varios episodios agresivos contra empleados de la Casa Blanca.

“En sus días de juventud, era más feliz persiguiendo pelotas de golf en el césped del Observatorio Naval o corriendo para atrapar a nuestros nietos mientras corrían por nuestro patio trasero en Delaware. En nuestros momentos más alegres y en nuestros días más afligidos, estuvo con nosotros, sensible a cada uno de nuestros sentimientos y emociones no expresadas. Amamos a nuestro dulce y buen chico y lo echaremos de menos siempre”, finalizó el ex senador.

Conocé a los otros perros presidenciales

Jimmy Carter y su perro Grits

Gerald Ford junto a Liberty, que disfrutaba mucho ayudar a su dueño mientras trabajaba.

Ronald Reagan junto a Lucky en el Air Force One.

George H. W. Bush jugando con Millie y uno de sus cachorros.

Bill Clinton junto a Buddy en el Salón Oval.

George W. Bush junto a Barney.

Barack Obama mantenía en estado a su perro Bo.

Si bien Donald Trump no tenía mascotas, recibió a Conan, quien participó en el operativo que derivo en la muerte del terrorista Al- Bagdadi.