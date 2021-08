Desde que fue acusado por abuso sexual por parte de su exmujer Amber Heard, la vida de Johnny Depp cambió en todos los sentidos. Se vio obligado a ejercer su carrera en plena batalla legal, sobre la cual afirmó haber pasado "cinco años surrealistas" donde según el, Hollywood no lo respaldó. En una charla con The Sunday Times, el actor ha concedido su primer entrevista del 2021 y no se calló nada.

Una disputa legal contra su ex mujer, una demanda por difamación al períodico británico The Sun que acaba de perder y su polémica elección para recibir el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián 2021. Sin dudas, el actor tenía demasiado para hablar y comenzó por disparar a las productoras de Hollywood.

“Boicot de Hollywood”, así lo ha llamado. A pesar de que el actor siempre ha negado las acusaciones de Heard, las gigantes productoras de cine no lo han apoyado. Hoy en día, está a punto de estrenar “El fotógrafo de Minamata”, su nueva película donde dará vida al fotógrafo W. Eugene Smith, quien documentó el envenenamiento por mercurio en Japón a principios de los años ‘70.

Sin embargo, Depp ha asegurado que está teniendo problemas con el estreno debido a que no encuentra distribuidora en EEUU. Y como si fuera poco, MGM ya se había negado a respaldarla.

“Todo esto afecta a la gente de Minamata y a las personas que han pasado por experiencias similares. Y todo por un boicot de Hollywood... ¿Hacia mí? ¿Todo por un hombre, en una situación caótica, durante un número determinado de años?”, se preguntó.

Recordemos que tras un fallo de la corte británica, donde declararon que las acusaciones de Heard eran "sustancialmente correctas", Depp se descargó en las redes sociales y reveló que Warner Brothers le pidió que renunciara a su papel de Gellert Grindelwald en la tercera película de “Animales fantásticos”. Fue reemplazado por el reconocido actor danés Mads Mikkelsen.

MGM se negó a respaldar la película por los disturbios personales de Depp.

“Mira, todo aquello por lo que ha pasado ha ocurrido y ya está pero tengo que decir que, en último término, este ámbito concreto de mi vida [el judicial y personal] ha estado lleno de cosas absurdas”, declaró en su entrevista a The Times. Además, declaró que “se está moviendo para sacar las cosas a la luz”.

Para concluir la entrevista, el actor no se olvida de sus fieles fanáticos y quiso darles las gracias por mantener el apoyo pese a las dificultades del momento, afirmando que al final son ellos los que siguen dándole trabajo y no los propios estudios.

“Todos ellos son los que nos dan trabajo. Compran entradas, merchandising. Hicieron ricos a todos esos estudios, pero se olvidaron de eso hace mucho tiempo. Yo no lo he hecho. Estoy orgulloso de estas personas, por lo que intentan decir, que es la verdad. Se quedaron en el viaje conmigo y es por ellos por quien lucharé. Siempre, hasta el final”, afirmó el actor.