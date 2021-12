Una aberrante situación tuvo que atravesar una joven mientras circulaba a bordo de una taxi en la ciudad colombiana de Bogotá, ya que el conductor del automóvil en alquiler la acosó sexualmente, pero la víctima lejos de horrorizarse decidió grabar el video y subirlo a su cuenta de TikTok, el momento justo en que un taxista la acosa en medio de un viaje.

En el clip, en el que la usuaria María Paula @mpr.real escribió “Por eso es que nos da miedo subirnos a un taxi. Esto es acoso”, se escucha al hombre llamarla “mi amor”.

.

“A mi me gustaría que tu compraras un apartamentico, me fascinaría y yo la llenaría de besos y embelesos si comprar una casita de estas (…) ¿sí ha visto las casas?”, se escucha decir en un fragmento al hombre, que agrega: “imagínese, los dos viviendo ahí, tu me llamas por celular ‘amor, dónde estás’”, le dice el taxista.

Aunque la mujer, visiblemente incómoda, le dice que está “muy bien viviendo sola”, el taxista sigue realizándole preguntas sobre su vida personal.

Luego de que el video se hiciera viral en redes sociales, la víctima le contó a Arriba Bogotá que los hechos ocurrieron tras tomar un taxi a la salida de un centro comercial en la capital colombiana.