Lo que todos estaban esperando que pase, finalmente ocurrió, la Villa Olímpica de Tokio tampoco se salvó del Covid-19. Dos futbolistas y una analista de video, todos ellos sudafricanos, dieron positivo en los testeos realizados el domingo. Los expertos temen que esto pueda ser el inicio de un brote de contagios.

En cuanto a los deportistas, se trata de Thabiso Monyane y Kamohelo Mahlatsi, quienes integran el plantel de la selección de fútbol de Sudáfrica. El primero, un polivalente defensa de 21, juega en el Orlando Pirates local y no llega a 30 partidos como profesional. Por su parte, Mahltsi, de la misma edad, se desempeña profesionalmente en Swallows FC sudafricano y en la cancha se para de mediocampista creativo. El tercer caso fue el de Mario Masha, quien analiza videos para dicha selección.

Los Juegos Olímpicos comenzarán el próximo viernes 23 de julio.

Según el comité organizador, todos sus compañeros fueron aislados por prevención y se los examinará nuevamente. Además, según Pierre Ducrey, director adjunto de los Juegos en el seno del Comité Olímpico Internacional (COI), deberán “comer en su habitación, entrenarse aparte y tomar transportes separados”. No contentos con esto, añadieron un control de saliva adicional.

Podrán volver a integrarse con el resto cuando “los expertos dictaminen que no supone ningún riesgo para los demás puede uno unirse a su equipo”, señaló Ducrey.

Thabiso Monyane, uno de los dos jugadores sudafricános contagiados.

También se descubrió un cuarto caso, dentro del mismo país pero en otro deporte. Se trata de Neil Powell, uno de los entrenadores del equipo de rugby VII de Sudáfrica, quien además se desempeña como seleccionador de de los Blitzboks. Por fortuna esta persona todavía no estaba en la Villa Olímpica, sino que dio positivo luego de ser contacto estrecho con un pasajero en Doha. A pesar de esto, su caso no afectó a sus dirigidos que podrán acceder a la concentración en la ciudad de Kagoshima. Eso sí, con cuatro días de retraso.

A pesar de estos tres integrantes del plantel sudafricano, estos no fueron los primeros casos relacionados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Según la COI, hasta el día de la fecha 55 pruebas resultaron positivas desde el primero de julio. Si bien no es un número significativo ya que la muestra fue de 30.000 personas que integran diferentes delegaciones, no es un dato menor.

“Hemos podido ver y convencernos que todas las delegaciones siguen las reglas y apoyan las reglas", declaRÓ Thomas Bach.

Esto no era algo inesperado ni mucho por quienes organizan el evento. Según Christophe Dubi, uno de los directores en el COI reconoció que era “inevitable que tengamos casos” y afirmó que seguirán tomando todas las medidas y recaudos necesarios para que el Coronavirus circule lo menos posible en la cita deportiva.

Según Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, los casos en participantes siguen siendo aislados y además sostuvo que mantiene su promesa de mantener unos juegos “seguros”, tanto para las delegaciones como para la población.

En cuanto a los japoneses, el propio Bach se reunió hace no mucho tiempo con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike. Una vez terminado el encuentro, el alemán sostuvo que “hemos podido ver y convencernos que todas las delegaciones siguen las reglas y apoyan las reglas, porque saben que les interesa estar en seguridad”. “Les interesa y también por solidaridad con los habitantes de Tokio”, añadió.