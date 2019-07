James Troiano, juez de un tribunal de familia del estado de Nueva Jersey, tomó una insólita e indignante decisión: se negó a procesar como adulto a un pibe de 16 años acusado de violar a una chica de su edad, de filmar la vejación y difundir el video entre sus amigos. ¿La justificación? El joven era "boy scout" y sacaba buenas notas en una "escuela excelente".



El caso de abuso sexual ocurrió en 2017, cuando el muchacho, identificado con las siglas G. M. C., violó a la joven, llamada Mary, mientras ella estaba "visiblemente embriagada", filmó la vejación con su teléfono celular y luego envió el video a sus amigos con una escalofriante frase: "Cuando tu primera vez es una violación".



Según la Fiscalía, las acciones perpetrdas por G. M. C. fueron "sofisticadas" y "depredadoras", lo que habilitaba al juez Troiano a trasferir el caso a una corte de adultos, según la legislación del estado. Sin embargo, el magistrado defendió al acusado al sostener que el sujeto no usó la fuerza y no amenazó a Mary.



"Todavía (…) sé distinguir entre una agresión sexual y una violación", declaró Troiano, afirmando que en "un caso tradicional" de violación participan "generalmente dos o más hombres" armados, publican medios locales, citados por RT.



Con respecto al video que difundió el agresor y la frase que utilizó para describirlo, el juez los calificó, simplemente, como "cosas estúpidas" que "un chico de 16 años dice a sus amigos". Y señaló: "¿Creo que esto muestra de alguna manera un cálculo, una crueldad por su parte, una sofisticación o una naturaleza depredadora? No, no lo creo".



Como si el argumento del juez no fuera lo suficientemente polémico, advirtió que la demanda de la chica podría tener un "efecto devastador" sobre la vida del muchacho, y valoró la posición social del acusado: "Este joven viene de una buena familia que lo puso en una excelente escuela donde lo hacía muy bien (…) Claramente es un candidato para una buena universidad. Sus puntajes para ingresar a la universidad fueron muy altos". Además, destacó como positivo que el joven formaba parte de la organización juvenil "Boy Scouts de América".



Apelación



Los miembros de la Corte Superior de Nueva Jersey destimaron los argumentos que esgrimió el juez. "Asumimos que (el hecho de) que el menor provenía de una buena familia (…) no debe condenar a los menores que no provienen de buenas familias y que no tienen buenos resultados en los exámenes", señalaron.



Al revocar la decisión de Troiano, el tribunal permitió que el caso de G. M. C. fuera presentado ante un gran jurado, que puede transferirlo a una corte de adultos.



En tanto, el fiscal Christopher Gramiccioni remarcó: "Suscribimos la idea de que el sistema juvenil debe ser rehabilitador. Pero cuando se trata de cargos tan serios como estos, es una cosa totalmente diferente".